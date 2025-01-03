Pokemon TCG Pocket 水箭龜掉落活動｜無EX卡平民快刷掛機隊推介

PTCG Pocket 水系寶可夢訓練家們的狂歡時刻即將到來！Pokemon TCG Pocket 推出了令人期待的水箭龜掉落活動。本次活動不僅能得到一張全圖水箭龜卡，還提供了其他實用的限時活動卡牌和豐富的獎勵。以下分享一組無EX卡，可掛機打贏精英級的牌組。



活動從即日起，持續至 1 月 15 日，整整兩週的時間可以刷水箭龜掉落活動。以下為本次水箭龜掉落活動的詳細內容，包括特典卡牌、挑戰玩法和獎勵系統等。玩家在期間可以透過打贏活動關卡拿到promo-1的卡包，水箭龜掉落活動的核心亮點之一是限定版全圖水箭龜，另外火神蛾、伊布和藤藤蛇都非常實用。

精英級掛機牌組

想在活動期間都刷齊所有限時卡，最好的方法就是掛機自動打精英級，基本上每場都能拿到一張卡。以冰鳥和水箭龜為主的卡組，最好的方法是用雷系卡組克制。由於自動掛機的AI性能一般，所以用頑皮雷彈和電蜘蛛這類簡單的卡，特別是電蜘蛛可限制退場的特性，把冰鳥都沒齊能量時卡在前場。

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這次在活動得到的擴充包，當中除了大獎全圖水箭龜外，記者認為騰騰蛇最實用，雖然在時拉比卡組中，君主蛇基本上都在後場，但1能量可以攻擊的活動版騰騰蛇，可以在沒有基礎寶可夢的場合也能在前期先進行攻擊。