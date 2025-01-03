《跑Online》？我細細個就玩啦，以前仲係PC game，想不到早排有PR聯絡HashTECH01，原來《跑Online》19年來一直「run緊」多年前已由電腦轉為手遊，1月3日至1月31日，在旺角TOP商場仲會開設主題餐廳，除了有6款主題餐點飲品換限定名信片、杯墊，最正係食飯送序號，可以令遊戲角色能力一步登頂。



《跑Online》就係一個用Q版角色不斷向前跑，收集道具、避開障礙的簡單小遊戲，印像中2000年左右就有用PC玩（最終FC係誕生於2006年開始由戲谷引入出中文版），以前好多同學都有上網打，2017年開始轉為手遊，香港一直都可以玩到。如果計中文版，2025年就是19周年，所以決定首次在香港搞線下聯乘活動，不知道各位支持多年的gamer會不會想去吃個飯打卡？

跑Online主題餐廳登陸旺角｜集體回憶經典game廿年不變網民感懷念

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今次《跑Online》同一家意大利餐廳 LUCKY'S PASTA & PIZZERIA 合作，場內有6組令人聯想起《跑Online》遊戲角色的主食及特飲，以講講定價比較相宜的《跑Online》主題特飲，共6款各$37蚊，可以抽1張《跑Online》主題杯墊（共有12款）。

跑Online主題餐廳杯墊共有12款，飲1杯主題特飲就可以抽1張。

記者自己就試食了琪琪海膽醬意大利燴飯，汁香味濃、飯粒飽滿好Q，而且是最平的一款最抵食；Pizza雖然沒有吃到，但拍照都覺得焗得夠火喉又足料。價錢方面各主食由$168至$198，仲可以加＄40加沙律或餐湯，再送1杯《跑Online》特飲(一樣可以抽隨機杯墊）。

+ 7

食主菜可以抽1張postcard，上面印有game廠找韓國畫師以角色形象重新繪製的插畫，仲率先有新角色席德（右下）、克蘿依（左上）出場。雖然同手遊帶點可愛的Q版風格有反差，但全部都好靚。

食主菜可以抽1張postcard，上面印有game廠找韓國畫師以角色形象重新繪製的插畫

埋單滿$150即送1張遊戲序號卡，不論新舊戶口都可以使用1次，在game內輸入後，可以令一個遊戲角色能力一步登頂。

埋單滿$150即送1張遊戲序號卡，可以令一個遊戲角色能力一步登頂。

就算去吃飯但不點《跑Online》主題餐點，也可以scan QR code登入你的game戶口，從22個角色中選1個免費送你。

而就算去吃飯但不點《跑Online》主題餐點，也可以scan QR code登入你的game戶口，從22個角色中選1個免費送你。

香港首次跑Online餐廳合作活動@T.O.P This is Our Place

餐廳名稱： LUCKY'S PASTA & PIZZERIA

地址：旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place三樓Shop 311A

營業時間：每日10時至22時（last order時間 21時）

活動日期：2025年1月3日至1月31日

惠顧主題餐單内的主食即可獲得一張明信片（共6款）

惠顧主題餐單内的飲品即可獲得一個杯墊（共12款）

加10％服務費，所有贈品數量有限，送完即止！