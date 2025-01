《跑Online》?我細細個就玩啦,以前仲係PC game,想不到早排有PR聯絡HashTECH01,原來《跑Online》19年來一直「run緊」多年前已由電腦轉為手遊,1月3日至1月31日,在旺角TOP商場仲會開設主題餐廳,除了有6款主題餐點飲品換限定名信片、杯墊,最正係食飯送序號,可以令遊戲角色能力一步登頂。



《跑Online》就係一個用Q版角色不斷向前跑,收集道具、避開障礙的簡單小遊戲,印像中2000年左右就有用PC玩(最終FC係誕生於2006年開始由戲谷引入出中文版),以前好多同學都有上網打,2017年開始轉為手遊,香港一直都可以玩到。如果計中文版,2025年就是19周年,所以決定首次在香港搞線下聯乘活動,不知道各位支持多年的gamer會不會想去吃個飯打卡?

跑Online主題餐廳登陸旺角|集體回憶經典game廿年不變網民感懷念

今次《跑Online》同一家意大利餐廳 LUCKY'S PASTA & PIZZERIA 合作,場內有6組令人聯想起《跑Online》遊戲角色的主食及特飲,以講講定價比較相宜的《跑Online》主題特飲,共6款各$37蚊,可以抽1張《跑Online》主題杯墊(共有12款)。

跑Online主題餐廳杯墊共有12款,飲1杯主題特飲就可以抽1張。

記者自己就試食了琪琪海膽醬意大利燴飯,汁香味濃、飯粒飽滿好Q,而且是最平的一款最抵食;Pizza雖然沒有吃到,但拍照都覺得焗得夠火喉又足料。價錢方面各主食由$168至$198,仲可以加$40加沙律或餐湯,再送1杯《跑Online》特飲(一樣可以抽隨機杯墊)。

食主菜可以抽1張postcard,上面印有game廠找韓國畫師以角色形象重新繪製的插畫,仲率先有新角色席德(右下)、克蘿依(左上)出場。雖然同手遊帶點可愛的Q版風格有反差,但全部都好靚。

埋單滿$150即送1張遊戲序號卡,不論新舊戶口都可以使用1次,在game內輸入後,可以令一個遊戲角色能力一步登頂。

就算去吃飯但不點《跑Online》主題餐點,也可以scan QR code登入你的game戶口,從22個角色中選1個免費送你。

香港首次跑Online餐廳合作活動@T.O.P This is Our Place

餐廳名稱: LUCKY'S PASTA & PIZZERIA

地址:旺角彌敦道700號T.O.P This is Our Place三樓Shop 311A

營業時間:每日10時至22時(last order時間 21時)

活動日期:2025年1月3日至1月31日

惠顧主題餐單内的主食即可獲得一張明信片(共6款)

惠顧主題餐單内的飲品即可獲得一個杯墊(共12款)

加10%服務費,所有贈品數量有限,送完即止!