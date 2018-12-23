《我的英雄學園》舞台劇演員造型神還原！第四季動畫PV公開

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《我的英雄學院》將於2019年在東京和大阪上演舞台劇，相信大家對這一類動畫真人化演出已經沒什麼期待，因為粉絲已經太多次被真人化電影傷透了心。不過，近日《我的英雄學院》舞台劇的演員造型公開了，還原度是意想不到的好，而且沒有電影那奇怪的CG效果，令筆者再次期待這舞台劇的演出。馬上為大家分享演員造型照，可能看完你也想飛去東京或大阪看一埸《我的英雄學院》的舞台劇。

從《我的英雄學院》舞台劇的角色造型照上看來，舞台劇的故事應是主角綠谷出久得到「one for all」能力，以及剛進入「雄英」的過程。英雄科1-A班的主要角色﹑All might 和反派角色死柄木弔亦會出埸。筆者最關注的，不只是角色的造型還原度，更重要的是角色的「個性」如何在舞台上呈演出來。

點擊下圖觀看《我的英雄學院》舞台劇角色造型

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《我的英雄學園》舞台劇：2019年4月12日 ～ 4月21日（東京）﹑2019年4月26日～ 4月29日（大阪）

《我的英雄學園》動畫第四季首個PV公開

《我的英雄學院》第四季PV

近日在日本舉行的「JUMP FESTA 2019」中，《我的英雄學院》在舞台上及表了第四季動畫的第一彈PV，動畫將會在2019年10月播出。第四季故事將講述與「死穢八齋會」的戰爭，「雄英」的學生三巨頭也將正式登埸。前三季的劇情張力十足，每季都有熱血和催淚的埸面，來到第四季的「Eri」拯救行動更有過之而無不及，通形百萬的熱血行動也將再次令觀眾強烈感受到《我的英雄學院》的激情所在，筆者已經急不及待明年10月的第四季動畫。

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