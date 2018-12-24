【MHW攻略】歷戰王絢輝龍攻略 高速20分鐘周回穩拿 6~8 虹報酬

【MHW / Monster Hunter World 歷戰王絢輝龍攻略】歷戰王絢輝龍（爛輝龍）隆重登場，由於有新武器新防具推出，相信不少已暫時封刀的獵人都忍不住「重出江湖」刷個幾場，現在就為大家整理攻略心得和注意事項。

歷戰王？邊度王呀，睇過？

雖說絢輝龍（爛輝龍）升級為歷戰王，但其實攻略方式和難度都和舊版差不多，除了火力明顯提升之外整體沒有什麼分別，充其量是「反智轉身」和「光速咀炮」可一下秒殺沒有體力增加的遠攻獵人（有200血可以硬食一下）。不過一般打爛輝龍最建議是拿輕弩，而以輕弩的機動力而言（只要小心一點）很少會被這兩招打中，因此就算不配體力增強也問題不大（當然你要對自己有信心才好，不要兩貓三貓雷人）。拿重弩（不太建議）可以配盾和特殊防禦硬食，弓的話就自己執生吧。

王？邊度王呀，睇下？睇下？

暴怒狀態？一嘢就收工了...

而歷戰王版本的重頭戲「暴怒狀態」，雖然的確是比以前更具侵略性，也追加了新招式；可是到能夠開啟暴怒狀態（到達4區+破壞部位次數足夠）時，往往已是經追蹤等級達到4或以上，準備完全破壞大角取報酬了；如是者在4區往往一個眠爆再打幾個斬裂就成功爆角收工，根本沒有讓「暴怒狀態」表演的機會，所以才說整個攻略流程都和普通絢輝龍沒什麼分別...

3輕弩+1近戰（爆尾+打胸軟化金屬），調查等級4以上時10分鐘就可斬殺，4輕弩極限更可以縮到8分鐘內。

由於攻略法大同小異，推薦打法還是一貫的輕弩「皇后甲殼‧冥燈」電擊彈速射爆部位＋最後斬裂爆角，詳細可參閱以下文章。

裝備配置200%推薦「皇后甲殼‧冥燈」（炎妃龍輕弩派生），需要的彈種為電擊彈、斬裂彈、滅龍彈和睡眠彈，可順便帶上水冷彈和各種調合素材以備不時之需。道具方面需要最少2套爆彈（帶素材調合比較快，回家拿也可只是花時間）。

技能方面必配破壞王、雷屬性攻擊強化（LV3即可不用滿）和屬性解放；其他可隨意配置，筆者這種腦裡只有攻擊的人就配了看破和精神抖數，其實帶體力強化等會比較好。另外可以再準備一套採集裝，但不是必需，看個人喜好。

隨便配的，參考看看就好。

另外記得客製弩槍一定要配3個反動減輕，一定要配3個反動減輕，一定要配3個反動減輕，很重要所以說三次；因為3個反動減輕才能將屬性彈的反動降到「中」以邊走邊射。

近戰玩家會比以前稍為吃力一點，主要是絢輝龍的嘔吐物（地火）威力超絕提升，站在地火上兩三秒便會貓車。個人建議當然是直接轉拿最高效率又最安全的輕弩最實際，如果真的很想玩近戰，就記得多配火抗性、常備耐火裝衣（熱傷害無效技能無用），另外貓飯記得食「屬性耐性（大）」，可有效減低地火的傷害。

如何取得虹報酬？

刷這隻歷戰王的最大原因都是為了新鑑定武器，想更有效率取得新武器就要靠「虹報酬」。只要在每次調查爛輝龍期間達到指定條件，就可以獲得一定數量的虹報酬，從虹報酬中可獲得「帶有灼熱的武器」，鑑定後有機會獲得新的鑑定武器。至於虹報酬獲得方法如下（不排除有更多方法）：

從最初開始調查+2 在暴怒狀態下徹底壞大角+2~+4（隨機，但通常是+2） 達成調查等級17+2（15~16級的話則為1個） ＊一次調查最多只能取得8個虹報酬

從最初開始調查的達成條件：在追蹤等級1的任務（自己開或是加入別人的都可以）中，打到爛輝龍自行離開（團長出來說調查結束辛苦了）。三貓任務失敗或任務中途離開都不算。

暴怒狀態的條件：部位破壞達10次（不計角的黃金/角的一部份）。在2區時潛地重新上金的部位再次破壞也計算。

破壞次數足夠時大團長會有對話，見到這句台詞時便知道達成暴怒狀態的條件了。

由於要開暴怒就要多破壞部位，加上同集所其他隊伍也同樣會多爆部位，基本上暴怒狀態過關就等於調查等級17了；如是者就已經穩拿6個、好運8個虹報酬。也可見破壞部位有多重要，所以「破壞王」是必配技能。

最建議流程是：單人（當然找朋友或是街場也可）開個追蹤LV1任務，穿上採集裝，不打龍，只跟在絢輝龍後面撿痕跡（當然可以順便撿藍菇等其他素材），8分鐘左右牠就會離開。這是因為反正都要打兩次，如果一開始就拼命攻擊，反而會令絢輝龍逗留時間加長浪費時間。

一區有很多不死蟲、苦蟲、藍菇等消耗量很大的素材，第一場時不妨換一套採集裝順道收集。

愛她就讓她離開~

完成第一次任務後追蹤等級會升到2的一半左右，之後在集會所呆一下，等其他隊伍打進度，到調查等級4以上時（如果玩家隊伍火力很強的話3也可以）就再開場，打暴怒模式過關，這樣就可以兩場完工穩拿6個虹報酬（如果沒三貓的話），20~25分鐘左右可以完成一次。

最後爆角拿2個還是4個虹報酬是隨機的，看大家運氣如何了。

周回速度就視乎玩家隊伍的火力和手勢，不過想高速斬殺也有貼士可以提供，秘訣是第一區多利用落石打停絢輝龍，然後用大爆G或近戰武器集火胸口絢輝龍，令牠的金屬軟化，之後便可以用傷害破天的電擊彈狂洗。最後4區來一個眠爆，再多打幾發斬裂就爆角過關了。筆者自己打街場，即使追蹤等級只有4，一般12分鐘內也可完成。

電擊彈一發打70 x 3~4hit再加30 x N hit，沒有最大力只有更大力。

切記最差的情況是追蹤等級4~6時3貓任務失敗，但同集會所的其他隊伍卻成功爆角完成調查，這樣就只能取得「從最初開始調查」的兩個虹報酬。所以上面才說對自己很有信心才不用配禦技能，否則都是害人害己。

簡單流程總結： 1. 由1LV開始打，第一場不要攻擊，只撿痕跡等絢輝龍離開。 2. 斬殺時，不要先打角，而是盡快令金屬軟化，然後勤力爆部位開暴怒模式 3. 徹底破壞大角完成調查

至於歷戰王絢輝龍武器的圖片合集以及武器防具評測請到以下文章查看：