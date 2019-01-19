Figma 艦娘 厭戰號 Warspite　致敬英女王登基造型戰艦化成鐵王座

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《艦娘》（艦これ）將各國名戰艦擬人化。Figma 可動人偶系列1月有款重量級作品：英國皇家海軍伊莉莎白女王級戰列艦 2號艦厭戰號（Warspite）！碧眼金髮配上象徵權力的頭冠、寶球、權杖，穿上絲襪長腿、高高在上的坐在由戰艦變身而成的王座上，成個look原來係向1953年英女王伊麗莎白二世登基時的華麗造型致敬！

《艦娘》（艦これ）將各國名戰艦擬人化。Figma 可動人偶系列1月有款重量級作品：英國皇家海軍伊莉莎白女王級戰列艦 2號艦厭戰號（Warspite）！碧眼金髮配上象徵權力的頭冠、寶球、權杖，穿上絲襪長腿、高高在上的坐在由戰艦變身而成的王座上，成個look原來係向1953年英女王伊麗莎白二世登基時的華麗造型致敬！連稅14000日圓／約$800）

厭戰號 Warspite是伊莉莎白女王級戰列艦 2號艦，所以她並不是英女王本人，不過全個造型都是向事頭婆登基時的造型致敬。

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厭戰號（HMS Warspite）1913年下水，歷練於一次及二次大戰，於1947年才退役，有「可敬的老女士」之稱號。

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