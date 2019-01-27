BioHazard RE2 生化危機2 攻略：無限復活？ 喪屍真假死之分解說

（BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2／生化危機 2重製版／惡靈古堡2 攻略）可能大家都會發現喪屍好像懂得復活「唔知點解佢打不死」，上次打倒後再經過時又爬起來，難道今集的喪屍打不完打不死？當然不是，只是有分「真死」和「假死」，現在就為大家講解。

習慣上打喪屍當然是打頭，打頭沒有錯而且通常是效率最高的選擇，就算是火力最弱的手槍，打3發左右便可令喪屍倒下。只是倒下歸倒下，有時喪屍馬上又會爬起來，不過通常這樣已經爭取到足夠時間讓玩家通過了。

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打Biohazard瞄頭是基本功。

有時連打幾槍頭後喪屍不再爬起來，但是之後再經過同一地方時又會「復活」再次攻擊玩家（相信大家都被2樓淋浴間那條女屍煩了很多次吧），這是因為喪屍被打至「假死」，雖然短時間內不會再起，但是時間一久或是玩家離開地區之後再進入時又會復活。

「死唔斷氣」說的就是你...

要令喪屍「真死」永遠不再爬起來，方法就是要不停打喪屍的頭打到真正「爆開」，這樣這條喪屍就會「certify」永久死亡不再復活。不過要打到「真爆頭」需要很多子彈，手槍需要至少10到15槍；麥林和裝上長槍管的散彈在近距離下可以一發「爆頭」。

另一個方法是用火攻，以火焰噴射器或Clarie的燃燒彈將喪屍燒成炭黑，也可以令牠不再爬起來。但燃料和燃燒彈珍貴，來大量彈藥來「絕殺」一條普通喪屍未免有點浪費，還是手槍打到喪屍硬直後快快通過吧，將子彈留下來對付Licker等強敵實際得多。（Licker等強敵基本不會復活，躲不過就直接上吧）

總言之遊戲中可以獲得的彈藥絕對不足夠玩家殺光所有喪屍（除非玩家已解鎖無限彈藥武器），與其花費氣力和路上的喪屍戰鬥，還是直接打暈喪屍以後跑過去目的地吧。