BioHazard RE2 生化危機2 攻略：Claire手槍配件取得法！威力倍增

《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）存在不少武器，不過玩家最常用的應該是手槍，因為手槍必定是首把武器，而且玩家們為了省子彈，大多會使用手槍過渡，Boss 戰時才捨得使用其他威力強大的槍。筆者就為大家分享 Claire 的起手槍「SLS 60」的配件在那獲得。

SLS 60 手槍

一周目時，Claire 一開始就使用的槍，威力和射速都不高，只是作為基本武器使用，甚至去到中期會被另一把手槍取代。不過，這是沒有配件的情況，玩家能拿到第二個配件的話，SLS 60就不再是普通的手槍，搖身一變成為威力媲美「麥林手槍」的武器。

BioHazard RE:2 ／ Resident Evil 2（生化危機 2重製版）攻略專頁（按此前往）

威力不太大，但筆者用得最多就是手槍（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

高速填彈器取得流程：

+ 4 + 3 + 2

強化槍身配件取得流程：

+ 5 + 4 + 3

使用 Claire 的玩家，記得到下水道後一定要去拿強化槍身配件，因為這個階段開始會拾到強化子彈，如果沒有改裝的話，等於少了一把武器。強化子彈對於打G3的眼睛非常有用，強烈建議把 SLS 60 改裝完成。