BioHazard RE2 生化危機2 攻略：第 4 生還者通關心得

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《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2）當玩家的表裡關都玩過一次後，就會出現額外的挑戰內容，而「第 4 生還者」就是第一個玩家面對的挑戰。身為 Umbrella（保護傘公司） 特種部隊的「死神」，在回收威廉博士的 G 病毒後，成為了小隊中最後的生還者。要把 G 病毒帶回總部，Hunk 就要隻身解決面前的喪屍危機，逃出 Raccoon City（浣熊市）。

玩家在《BioHazard RE2 生化危機2 》「第 4 生還者」模式中，所扮演的 Hunk 雖然有著強大的火力裝備，不過表裡關的喪屍，和 Hunk 所面對的不可同日而語。整個下水道和警察局都被喪屍霸佔，無一喘息空間。要什麼才可以逃出 Raccoon City 呢？請看以下心得：

逃出Raccoon City（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

主武器安排

遊戲一開始時， Hunk 就已經 4 把主武器：LP 5 衝鋒槍﹑MUP 手槍﹑霰彈槍，及麥林手槍。這個模式和故事一樣，不用每一隻喪屍都殺死，只需要令他們倒地，或創造逃跑空間就可以了。因此，筆者不太建議玩家使用手槍，一來攻擊力低，二來射速慢。普通喪屍打腳也要2-3槍才能打停，這樣太沒效率。而且，這個模式給予的子彈藥非常足夠，不要為了省子彈而使用手槍，這反令效率下降。比較流暢的做法是，先把背包中的「火藥（大）」和「霰彈槍彈藥（黃）」組合，增加霰彈槍子彈。一開始下水道的喪屍可先用衝鋒槍，主力打腳，目的只是為了逃跑。後來就主要使用霰彈槍，16-18發的後備子彈絕對足夠用到最後。如果使用霰彈槍對付普通喪屍的話，打頭就可以了，因為很大機率能一槍爆頭。

次武器才是重點

筆者認為，如何分配次武器才是「第 4 生還者」最重要的一環。Hunk 分別有一把戰鬥刀，三枚閃光彈，三枚炸彈。筆者建議是：當到了處理水池時，會有多隻的喪屍狗和橋中央有一隻喪屍阻擋去路，在上橋前向橋中央使用一枚閃光彈，令它們的動作遲緩和失去視力，然後一槍不發直接跑到「Exit」。進入下層水道前的一道門，有四隻喪屍分別在門的內外，可以直接使用手榴彈解決。之後裝備閃光彈，如在下層水道被捉住，馬上使用閃光彈逃走，閃光的效果足以爭取逃跑時間。離開下水道後可裝備戰鬥刀，最好用在被普通喪屍捉住時，加上一發霰彈就能拾回戰鬥刀。最後走出逃生樓梯後，向 G病毒喪屍（大眼怪）的方向使用一枚手榴彈，把通道上的喪屍炸開。這時身上必須仍保留一個或以上的次武器，用來防治被藤蔓喪屍秒殺。

對付利卡的方法

當玩家進入警察局後，會有三次對上利卡的機會，而且三次都是狹路相逢。要對付利卡，不用盲目開槍，最好的做法是等它飛撲時，在空中打中一發霰彈。這樣利卡就會倒地，乘空擋跑走基本上它已沒法追上。記得，不要向利卡扔閃光彈，它是用聲音追殺獵物的，閃光彈對利卡沒什麼作用。

草藥的減傷效果非常有用（《Resident Evil 2》《生化危機2 重製版》（BioHazard RE：2／惡靈古堡2） 遊戲截圖）

藥物使用次序

Hunk 身上擁有急救噴霧﹑三色草藥﹑混合草藥（綠＋藍）﹑混合草藥（紅＋藍）各一。急救噴霧﹑三色草藥都能夠把血量回滿，在危急（紅色紅量）時使用能發揮最大效果。混合草藥（綠＋藍）就可以作為第一次回血所使用的藥物。混合草藥（紅＋藍）雖不能回復血量，但減低傷害的效果非常有用，在剛進入地下室時／走出逃生樓梯後使用較佳，因為這兩個時間都會面對大量的喪屍。

注意：以上的心得是穩定通關的流程，如要挑戰8分鐘內的不宜參考

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