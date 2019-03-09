高達 勇者王 魔動王 小雙俠 大河原邦男中國展　巨型展品多過日本

《機動戰士高達》、《勇者王》、《魔動王》、《裝甲騎兵》、《小雙俠》、《太陽之牙》，畫出無數動畫機械設定的大師大河原邦男（Kunio Okawara），個人作品展「 メカニックデザイナー大河原邦男展」在中國深圳進行「日本海外展出」。

「 Mechanic Designer 大河原邦男展」（機設師 大河原邦男展）這個展覽，早在2015年起在日本各地巡迴舉行，今首度在海外展出，大師早前已提早到了中國，開幕日舉行了簽名會，他連日來在個人facebook上載不少製作中的圖片，表示對中國站各項目都很滿意。

由於場地夠大，加上中國人喜歡影影影，中國站特別加設了極多立體展品，2米高的高達、小俠狗、勇者王、魔動王地隱俠、太陽之牙、Strike Freedom、銀河飄流任你影。當然，也有將大師的設計手稿運來深圳（不能拍照），所以就算去過日本展的朋友，都有再去的價值。

將大河原先生一張超長的作品列陣圖排在牆上，他本人覺得很正點。（大河原邦男展fb）

3年前大河原邦男全新為展覽繪畫的作品。

點圖放大睇 大河原邦男展 中國站 巨型高達 裝甲騎兵

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