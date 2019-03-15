【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】移動技巧 高速跨越掩體教學

【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】之前主要和大家分享遊戲早期和技能心得，今次就介紹實戰向操作技巧，這個高速跨越掩體法學起來，戰鬥中走位搶佔有利位置無往而不利。

當玩家按Ｘ藏於掩體後時，可以直接按Ｏ來翻越這個掩體。但是要進行這動作，角色要先跨上掩體再用腳借一借力才能跨過去，動作時間偏長；相信不少玩家都已經體驗過想要翻過掩體搶位置，卻在翻的過程中已經被敵方攻擊損失不少血量吧。不過原來只要進行一些小操作（「微操」），就可以大大提升跨越掩體動作的速度。

正常的跨越掩體動作：

+ 2

高速版跨越掩體動作：

輸入方法其實十分簡單，只要在掩體中先向後走一步（拉一下左菇／左analog）離開掩體，然後立即左菇推前同時按Ｏ，角色便會「跑酷」一般飛身躍過掩體（就像平時L3奔跑中按Ｏ飛過掩體一樣），整個動作快了一倍有多。當然拉左菇和按Ｏ的時機需要練習，尤其是拉完菇掣後太快按Ｏ的話，系統會直接無視Ｏ的輸入，角色就會呆呆地離開掩體站在原地（影片中也示範了，絕對不是失手按不到），十分危險，所實戰中使用之前請在無人的街道上多多練習。

如果你發現怎樣也用不到這一招，可以先去設定＞控制裡，看看「移動就能離開掩體」一欄是否為開（正常來說預設是開），因為這招操作是靠離開掩體的一剎那按O，沒有將這個選項打開的話就不靈光了。