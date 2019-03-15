【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】移動技巧 高速跨越掩體教學

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】之前主要和大家分享遊戲早期和技能心得，今次就介紹實戰向操作技巧，這個高速跨越掩體法學起來，戰鬥中走位搶佔有利位置無往而不利。

當玩家按Ｘ藏於掩體後時，可以直接按Ｏ來翻越這個掩體。但是要進行這動作，角色要先跨上掩體再用腳借一借力才能跨過去，動作時間偏長；相信不少玩家都已經體驗過想要翻過掩體搶位置，卻在翻的過程中已經被敵方攻擊損失不少血量吧。不過原來只要進行一些小操作（「微操」），就可以大大提升跨越掩體動作的速度。

正常的跨越掩體動作：

+2

高速版跨越掩體動作：

輸入方法其實十分簡單，只要在掩體中先向後走一步（拉一下左菇／左analog）離開掩體，然後立即左菇推前同時按Ｏ，角色便會「跑酷」一般飛身躍過掩體（就像平時L3奔跑中按Ｏ飛過掩體一樣），整個動作快了一倍有多。當然拉左菇和按Ｏ的時機需要練習，尤其是拉完菇掣後太快按Ｏ的話，系統會直接無視Ｏ的輸入，角色就會呆呆地離開掩體站在原地（影片中也示範了，絕對不是失手按不到），十分危險，所實戰中使用之前請在無人的街道上多多練習。

如果你發現怎樣也用不到這一招，可以先去設定＞控制裡，看看「移動就能離開掩體」一欄是否為開（正常來說預設是開），因為這招操作是靠離開掩體的一剎那按O，沒有將這個選項打開的話就不靈光了。

【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】基本移動技巧教學
【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】早期必學技能、專精推薦
全境封鎖2 / The Division 2 攻略　 8種你要知的新手心得
【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】早期槍械選擇、使用心得
【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　隱藏武器雙火箭炮取得
【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　NERO 尼祿招式/連技/SSS心得
【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　全紫魂石碎片Purple Orb取得
【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　全藍魂石Blue Orb及碎片取得
【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　全SECRET MISSION位置及解法
【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略 戰鬥心得新手上路！
【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　序章爆機開隱藏ENDING
【Devil May Cry V】惡魔獵人5攻略　簡單刷紅魂石1小時350萬以上
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。