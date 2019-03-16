【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】快速升級方法 滿等才是開始

【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】大家都知道像The Division 2這類刷裝game，30等滿等才是遊戲開始，但是遊戲升級速度不算特別快，現在就為大家介紹快速升級方法。

要快速升級其實十分簡單，只要不停解任務就可以了：在The Division 2殺敵人經驗很少，但是任務經驗卻非常豐厚，例如20級左右時殺一個敵人才100經驗左右，但解一個任務隨時可獲5萬以上的經驗。

20級的任務有五萬多經驗。

因此要快速升級就要優先衝主線，事關解完主線可開啟更多主線和支線；而當支線和符合等級的主線都解完，卻未有足夠等級挑戰下一個主線時，就可以來處理一下各個集落的發展計劃。最簡單就是處理掉地圖上的「佔據點」，打完除了有經驗和可開啟快速旅行功能外，每次解鎖佔據點時都可以開啟補給室，能夠獲得不錯的裝備。

如果找不到支線（正常不會），可以回到集落看一下升級進度，通常支線+計劃解完就會完成升級不會漏掉，只是計劃完成後還需要親身到集落回報，卡等時就回去望望是否有計劃忘了上報吧。

至於一般地圖上的活動（即地圖上的？標記，那些什麼公開處決之類），趕時間的話可以先不用解，因為這些世界活動解完一定時間又會重新隨機產生，而且經驗也不算很多，早期一直在這些活動上花時間的話會拖慢升級進度。

如果等級上了去但發現沒有就手的武器，隨時都可以製作萬用的M4，這把槍非常好用，足夠玩家打到30級。詳細可見以下攻略：