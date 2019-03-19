【伏game更新】《No Man's Sky》大型免費更新「Beyond」曝光！

《無人深空 No Man's Sky》開發團隊也在近期推出了新的預告影片，曝光了下一個大型免費更新「Beyond」。

沙盒式太空冒險遊戲《無人深空（暫譯：No Man's Sky）》在 2016 年正式推出後可說是慘不忍睹，不單單是遊戲設計相關的問題，許多承諾給予的內容也並未在上市後實裝，讓不少玩家直接認定該作品只是場騙局。不過開發團隊 Hello Games 並未就此放棄，在沉寂了兩年後推出了大規模免費更新「NEXT」後便成功的挽回了名聲。

「NEXT」更新實裝後便開始獲得好評並帶動了一波玩家回歸潮，而 Hello Games 並未就此停下，在 2018 年 10 月推出了另一項大型免費更新「The Abyss」，強化了遊戲的水下探險和建設相關的遊玩體驗，更是穩固了玩家對開發團隊的信心。

而就在眾多玩家開始在《無人深空》中享受更加多樣化的內容時，開發團隊也在近期推出了新的預告影片，曝光了下一個大型免費更新「Beyond」。雖然影片並未透露太多訊息，但根據官方的公告來看，該更新是將原先計劃釋出的的三個更新內容調整結合後的產物，而其中一個重點將會是強化多人遊戲體驗內容。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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