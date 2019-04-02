《神獄塔 斷罪瑪麗2》3D迷宮探索少女逃獄劇RPG　Switch移植決定

3D 迷宮探索 RPG《神獄塔 斷罪瑪麗2》（神獄塔メアリスケルター2），將移植到 Nintendo Switch 主機上推出與玩家們見面。

日本 Compile Heart 宣布，之前 2018 年於 PS4 主機上推出，並備受玩家們好評喜愛的人氣 3D 迷宮探索 RPG《神獄塔 斷罪瑪麗2》（神獄塔メアリスケルター2），也將移植到 Nintendo Switch 主機上推出與玩家們見面，讓 Switch 玩家們也能體驗這款人氣 RPG 豐富的遊戲魅力！

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《神獄塔 斷罪瑪麗2》為官方與電擊文庫共同合作，主打「解謎×驚悚×動態 3D 迷宮探索 RPG」，描述溺愛與瘋狂交錯的少女們的逃獄劇的《神獄塔》系列最新作；玩家們在遊戲中，將與各式各樣以童話故事人物為主題的角色們一起冒險，在被稱為生命監獄的「神獄」中展開一連串的探索冒險。

而且當初本作推出時，由於還將之前 2016 年在 PS Vita 主機上推出的一代重製版完全收錄，並針對原本一代內容進行改善強化（如迷宮地圖大小的擴大、倉庫與任務等系統的強化等等），因此在推出後大受玩家們好評喜愛。

至於在這次的 Switch 版方面，除了將會完整收錄之前 PS4 版內容之外，還將會對應畫面觸控點擊功能與 HD 震動等要素，讓玩家們在 Switch 主機上，也能完整體驗這款人氣 3D RPG 豐富的迷宮探索樂趣與深奧的故事劇情魅力！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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