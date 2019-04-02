《上古卷軸 6》新情報　知名電玩婆婆Shirley Curry化身NPC客串

《上古卷軸》（The Elder Scrolls）系列知名阿嬤級玩家「Shirley Curry」 將會以 NPC 的形式在《上古卷軸 6》出場

各位還記得阿嬤級玩家「Shirley Curry」嗎？雖然年過 80 但還是持續熱愛電玩的她靠著持續遊玩《上古卷軸》系列成了不少人關注的 YouTuber 之一。而隨著《上古卷軸 6》的消息曝光後，許多玩家便向 Bethesda 請願，希望能夠讓 Shirley Curry 以 NPC 的形式在《上古卷軸 6》中登場。

Bethesda 在近期為了慶祝《上古卷軸》系列 25 周年，便釋出了一段短片來展現該系列的成長過程和各個知名社群玩家的熱情創作，其中也證實了 Shirley Curry 將會以 NPC 的形式在《上古卷軸 6》登場的好消息（影片 8：40 處）。

雖然只有短暫的片段，但 Shirley Curry 表示這件事對她來說可是意義重大，也相當開心自己能夠在未來的《上古卷軸》新作中作為玩家的夥伴一同繼續冒險，而許多玩家也對於 Bethesda 這項決策帶來了不少正向評價。各位若也是這位上古捲軸阿嬤的粉絲，《上古卷軸 6》推出時可別忘了去跟她打聲招呼啊！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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