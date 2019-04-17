R.I.P《魯邦三世》原作者Monkey Punch肺炎逝世享年81歲

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漫畫《魯邦三世》（雷朋三世／ルパン三世／Lupin The Third） 作者Monkey Punch（モンキー・パンチ）於19年4月11日肺炎逝世、享年81歲。

《魯邦三世》（雷朋三世／ルパン三世）在日本是神偷的代名詞，在1967年創作《魯邦三世》這套作品的漫畫家Monkey Punch（モンキー‧パンチ／原名：加藤一彥），至晚年仍是個好奇心重、追上時代、好學愛玩的可愛老頭子，甚至學習使用電腦繪圖，仍然有跟晚輩合作推出漫畫，可說是由昭和畫到平成。很可惜Monkey Punch先生於19年4月11日晚7點26分因肺炎去世，享年81歲。

《雷朋三世》原作者Monkey Punch肺炎逝世 享年81歲

Monkey Punch是一個非常洋化的人，1967年在《週刊漫畫Action》上連載《魯邦三世》，畫風美式、用色跟分鏡大膽，大盜阿森羅平（外國推理小說角色）後人魯邦三世、神槍手次元大介、劍客石川五右衛門，還有性感而危險的峰不二子，角色性格鮮明，至今仍然不斷被重製，真正的國民級作品。

真正由Monkey Punch一手一腳畫連載的漫畫版《雷朋三世》（魯邦三世）。

大眾多數先入為主看動畫版，原作者Monkey Punch的畫風歐化畫風，反而看不慣。

而比起漫畫原作，自1971年播出的動畫版、Monkey Punch跟作曲家大野雄二合作創寫的經典主題音樂，更是膾炙人口；由大師宮崎駿執導的電影版《魯邦三世 偽鈔之城》，更屬日本動漫畫公認的神作，也是前者一躍成為動畫電影大師的重要作品。

雖然老先生已經去世，但《魯邦三世》定將不滅，繼續由後世改篇吧。

魯邦／雷朋主題曲在音樂界極有地位，連 Pizzicato Five主腦小西康陽都是fans，主理過三輯remix albem。

動畫48年前啟播 雷朋外套顏色分辨作品年份

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由大師宮崎駿執導的電影版《魯邦三世 偽鈔之城》，更屬日本動漫畫公認的神作，也是前者一躍成為動畫電影大師的重要作品。

神偷vs名偵探，《魯邦三世》一干人曾經跟柯南crossover共演。

連環球影城去年最新活動都有《魯邦三世》的份兒。

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