柔王丸8月展神威 千值練 模型神童三四郎FRAME ACTION MEISTER

名廠千值練將推出《模型神童三四郎》主角柔王丸（港譯：白金剛）FRAME ACTION MEISTER 可動figure，可動性拍得住SHF，更附送布製柔道袍，粉絲必買。

細比例高可動

電視動畫版《模型神童三四郎》商品實在1隻手數得晒，當年BANDAI只出過柔王丸和配角魔人的模型，TV版柔王丸，對上一隻已經是6年前的EX合金；這款新作雖然細細隻，但可動性相當好，能展現劇中白金剛戰鬥的勇姿。

千值練 FRAME ACTION MEISTER系列首作《模型神童三四郎》柔王丸（8月／9,200日圓）

+ 11 + 10 + 9

FRAME ACTION MEISTER是千值練的新系列，個人估計這套關節會再沿用並推出更多配角。《模型神童三四郎》劇中很多具特色的機體如馬特哈里根、依卡洛斯之翼都無出過玩具（好像有扭蛋版），希望可以推出更多款式，等fans完夢。

《紙箱戰機》抄《三四郎》動畫版

可動figure名廠千值練竟然選擇《模型神童三四郎》（プラレス3四郎）主角柔王丸（港譯：白金剛）做玩具，這套漫畫早《紙箱戰機》同《高達Build Fighter》36年識玩模型格鬥，實在前衛。

而《三四郎》的漫畫／動畫版除了機械設定完全不一樣、故事也不盡相同；漫畫比較注重格鬥技和多款式的敵人，而動畫就有一條比較完整的主線大綱：世界上出現可操作對戰的模型戰士，主角早死的老爸其實是個科學家，開發機械人真正用意是想做義肢造福人類，惡人卻想奪去製作軍事武器。是否很熟？對，LEVEL 5的ACG作品《紙箱戰機》幾乎是完全抄襲了《模型神童三四郎》動畫版故事。

LBX 紙箱戰機的故事有8成似動畫版 模型神童三四郎

柔王丸由早期鍵盤操作進化為話音甚至腦波同步，動作比別的機械人優秀，原因是它的操作系統，本來用途為開發醫學用機械義肢。

漫畫版跟動畫最大分別是主角機出動時會擬人化，主線唔那麼多大陰謀，主打格鬥技，還有很多黃色笑料，女主角機械人櫻姬常被人「非禮」。

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