【春麗波鞋】Street Fighter（街霸）遊戲廠商Capcom與Onitsuka Tiger （鬼冢虎）推出聯乘合作計畫，推出《Street Fighter V Arcade Edition》中 春麗（Chun Li）角色著用波鞋實體化，全球限量5,000對終於現真身，更公布「買波鞋送DLC」計畫！

Capcom這次聯同ASICS旗下Onitsuka Tiger推出聯乘版運動鞋，以Onitsuka Tiger的經典款式：MEXICO 66 SD，配色以春麗於《Street Fighter V Arcade Edition》中的白藍色及黃色，推出兩款主色sneaker，鞋面以天然皮革製作，鞋面左右兩側會有龍圖案繡花、鞋跟部分會有Onitsuka Tiger及街霸5標誌，呎碼由22.5cm至29cm。

買波鞋送春麗裝？

Onitsuka Tiger x 街霸5推出兩款MEXICO 66 SD，除了波鞋外，也會隨波鞋附送《Street Fighter V Arcade Edition》中春麗穿著Onitsuka Tiger原創服裝造型包，會有齊兩款顏色的春麗造型！聯乘波鞋將全球限量5,000對，並於2019年7月27日於日本推出，售價18,000日圓（未連稅）。

春麗穿著Onitsuka Tiger原創服裝

穿上聯乘MEXICO 66 SD，會踢得更大力嗎？

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