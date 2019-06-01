【Sanrio經典角色】大Pat鴨 PC狗 人魚 雷公 由unbox製作搪膠！

Sanrio除了Kitty、Melody，還有很多不少出場的經典角色，玩具品牌Unbox Industries將以搪膠形式，製作超精美的Sanrio系列公仔，頭炮將會是香港人稱大Pat鴨的AP鴨。

Unbox Industries 是全球搪膠玩具界知名的生產商，為不同品牌代工、也會與設計師合作開發商品，對主理人Leo而言，都是為他人作嫁衣裳，今次Sanrio 搪膠的製作動機卻不一樣，原來Leo表示想「任性」一下：「成日都係滿足客人要求，今次我自己想要咩就做咩 ！」原來Leo年輕時好喜歡Sanrio冷門角色「雷公」(ゴロピカドン Goropikadon) ，82年推出後曾流行一時，近年已很少再推出新商品。

來自雷之國的雷公三兄弟(ゴロピカドン Goropikadon) ，用色好潮。亦有點當年流行的《山T女福星》女角阿琳的影子。（圖片Sanrio）

以下的Sanrio經典角色，Unbox會陸續推出搪膠，你又認得那一位？

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所以Leo就自己「摸門釘」上香港Sanrio「講數」，希望申請版權做雷公，三利歐方面且驚訝且驚喜：「你真係確認想做？日本都好多年冇做啦！」Leo聽後索性加碼，向身邊友好收集大家都想「復活」的Sanrio甘草角色；不問由自可，一問其實原來人人心中都有座松坂屋（當年香港第一家Sanrio Giftgate地點），最終Unbox簽下大量「冷門角色」版權，已經鐵定會出的包括頭炮大Pat鴨、PC狗、馬騮仔Monkichi、半人魚、企鵝、Patty ＆ Jimmy；此外還有比較多人熟識的Keroppi、大口仔、XO。

Unbox SANRIO 搪膠頭炮係AP鴨，香港人他叫做大Pat鴨，鄧麗欣Stephy最喜歡的角色。（圖片：Unbox）

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Unbox有些分售商曾因Medicom米奇搪膠而損手，擔心Sanrio用家一樣不會花數百元買角色玩具，Leo表示會控制生產量，並會在活動中推出別注色限定：「比如大Pat鴨基本版係白身藍衫，玩具節推出的會是夜光身、紅／綠衫的限定版。」而包裝Unbox想照舊用搪膠界見慣的透明膠袋包裝，但為了增加高級感，用來封膠袋的「頭卡」會改用膠片製作。

左／右為香港玩具節Unbox攤位限定發售的夜光版，中間為普通版。（鍾世傑攝）

首度公開 開發中Sample

以下是一些可以公開、開發中的試作sample，將與最終完成品有些不同，請留意。

其實還有很多角色在製作sample，但可以公開的就只有這5隻。（鍾世傑攝）

將一系列figure並排會發現有高有矮，原來Sanrio角色身高各有不同平常只是方便生產統一高度。（鍾世傑 攝）

圖中是試作中的彩透版Keropp，仍然未是完成品。(鍾世傑 攝)