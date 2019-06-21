高還原度！《返校》真人電影9月上映　民間迷信營造恐懼氣氛

台灣獨立遊戲團隊「赤燭」製作的恐怖遊戲《返校》改編真人電影，今晚由片商華納兄弟公開首支預告影片，本片將於9 月20日於全台上映。

恐怖遊戲《返校》講述高中生魏仲廷與學姐方芮欣困於校園當中，玩家得透過橫向移動以及解謎等操作方式探索出路。開發團隊以不同的美術風格與表現手法，將城隍廟、神龕、符咒、擲筊、腳尾民間信仰要素，與民國早期保密防諜的恐懼氣氛、特有行為抓耙仔、黑名單等元素融合，為玩家揭開翠華中學校不堪回首的的黑歷史。

電影《返校》在經過全台海選後，由公視《你的孩子不是你的孩子：茉莉的最後一天》演員「王淨」飾演女主角方芮欣，此外還有公視《最後的詩句》獲獎演員「傅孟柏」、新生代演員曾敬驊。本片由《匿名遊戲》暨機造影片團隊 AFK pl@yer 導演徐漢強執導，他在預告片發表前數小時發表感言，表示電影中該有的都沒少，他也對AFK pl@yer粉絲宣告「長頸鹿也不會少的啦！」（AFK pl@yer 作品中總是有長頸鹿作為視覺彩蛋）

從踏入《返校》到現在，算一算兩年半了。我是一個前紅白機和單色 PC 時代就開始玩遊戲、到現在遊戲齡已經超過三十二年的玩家。如果我晚十年生，可能進的是遊戲圈而不是拍電影。小時候最喜歡的遊戲類型，就是 Lucasarts、Sierra 跟 Westwood 的冒險遊戲。比起遊戲，它們更像是互動故事書，我很享受那些跟著各種神經病角色在奇妙世界裡冒險的回憶。後來這個類型式微了，直到獨立遊戲崛起，冒險類型才又長了回來。還記得第一次在遊戲新聞網站上看到《返校》的開發新聞和一張小小的截圖，發現有人要以台灣戒嚴時期作為背景，製作點擊式冒險遊戲，就迫不及待將它列入wishlist，到處跟朋友推廣：「欸你知道有人要做台灣戒嚴時期的冒險遊戲嗎？」其實同溫層沒幾個人知道我在興奮什麼。

。還記得第一次在遊戲新聞網站上看到《返校》的開發新聞和一張小小的截圖，發現有人要以台灣戒嚴時期作為背景。(《返校》遊戲畫面）

但我們總不能去咬人啊。正因為我們都非常喜歡《返校》，誰也不希望看到這個改編作品走到奇怪的地方去。直到電影製作已進入尾聲的現在，我們終於可以把晚上10點這支前導預告當作擴音器，大聲地向各位說：《返校》電影版是以「完全忠於原作精神、故事背景和主線劇情」的方式進行改編的，該有什麼就有什麼。那是從一開始就決定，也從沒有改變過的初衷。遊戲中的主要人物和故事主線將全員登場，我們也在維持原作基礎下，擴張了故事細節和世界觀。大家所熟悉的、以翠華中學為舞台的角色們，也會以更多遊戲外的姿態活躍在電影版中。我們的目標是製作一部台灣自製、屬於台灣的新品種類型電影。而秉持的原則，就如同回應遊戲中的那句經典台詞：「我們不曾忘記，也不會害怕想起來。」9/20 戲院見！

總之發售日當天，我守在電腦前等著《返校》推出，幾小時內就完成了遊戲。我很少玩遊戲哭的，但《返校》的結局讓我哭慘了。不只是因為完成度和視覺風格出乎預料地強大，更重要的是，《返校》有一個無比真誠、完全屬於台灣人的故事。我很久沒有在遊戲中感受到這種歸屬，腳下這片土地上確實發生過的歷史，可以如此生動成為遊戲的這件事，讓我激動地起了雞皮疙瘩。當下我在心裡大叫：「那個誰快來把它拍成電影啊！」然後就變成我們在做了。（人生從沒決定事情這麼快過）《返校》很不好做，所有的一切都超過電影產業的資源和生態。每個工作人員都說「沒做過這麼難的東西」，我也常常開很宅的玩笑，說好像人生第一次打電動就玩 《黑暗靈魂》（總之就是難翻天的遊戲）。整個過程我們都戒慎前進，畢竟同樣作為玩家，被遊戲改編電影傷害的經驗每幾年就會發生一次，像是一朝被蛇咬，十年被蛇咬，咬到已經可以自豪「被蛇咬這種事我現在可是看多了」。

官方表示，導演徐漢強為維持遊戲精神與故事原貌，多次與赤燭討論，電影劇本就花了將近一年時間完成。且在遊戲畫面影像化上下了非常多功夫，為了百分之百呈現遊戲中許多經典場景與1962年的氛圍，從預告中可看出原本遊戲主場景「翠華中學」的真實樣貌；預告中學生、老師看著憲兵出現校園，完整還原禁錮的時代背景。還有遊戲中讓人印象深刻又極為驚悚的禮堂上吊畫面，經典場面和氣氛都一一透露出電影忠於原遊戲精神，觀眾可先由預告找出線索，當電影版的《返校》在大銀幕揭曉時，必定不會讓等待許久的觀眾失望。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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