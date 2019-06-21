《新世紀福音戰士EVA》NETFLIX高清上架　全集連電影版中英日字幕

《新世紀福音戰士EVA》的高清修復版已經在NETFLIX上架，同期更有舊劇場：包括97年的《The End of Evangelion》、98年的《DEATH(TRUE)2》，必睇！

Netflix的《新世紀福音戰士Evangelion》HD版並不是特別重製，其實是起用了2003年DVD數碼修復版，GAINAX有修整畫錯／畫得不好的位置。而它的畫質大約為720p／4：3電視比例（理論上1280x720已經算高清HD，Netflix沒「點」你）；雖然達不到現今1080p 16：9 Full HD，但應該比當年香港朋友靠VCD去追EVA好一點吧，未看過的朋友更加不能錯過，老戰友亦絕對花時間值得一睇再睇。

此外，今次「重播」有一個天殺缺陷……下面再講……

期待已久的《新世紀福音戰士EVA》NETFLIX版上架了。（Netflix截圖）

以現在的準則當然會覺得畫質「不好」，但想當年很多人只是看VCD而已，最重要是劇情和作畫水準呀。（Netflix截圖）

綾波的微笑（Netflix截圖）

還有日文字幕，學日本語很有用。（Netflix截圖）

為紀念METAL BUILD出貳號機，當然要狂cap明日香。（Netflix截圖）

純愛BL作品？（Netflix截圖）

經典的長時間停鏡（Netflix截圖）

終於可以一格格定鏡睇真d。（Netflix截圖）

高橋洋子的經典主題曲《高橋洋子》健在！（Netflix截圖）

好了終於講到不過甚麼了……因版權問題，片尾的Fly Me To The Moon竟然抽走……（Netflix截圖）

+ 27 + 26 + 25

更意外的是，NETFLIX同日上載了兩部EVA舊劇場版：包括97年的《The End of Evangelion》、98年的《DEATH(TRUE)2》（《REVIVAL OF EVANGELION》其中一部份），不過畫質也不見得好，仍然是720p，不過配合電影變了16：9，但如果你已經看慣了新劇場版藍光碟，真的會覺得不太習慣。



另外，如果你打開Netflix看不到《EVA》，不要緊，因為人人的Netflix清單都不一樣，自行搜尋Evangelion就會找到喔！

NETFLIX除了《新世紀福音戰士EVA》TV版，還上架了兩套舊劇場版。（Neflix截圖）