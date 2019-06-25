經典遊戲《捉猴啦》慶20週年　公開特別影片回顧PS時期

Sony Interactive Entertainment 旗下人氣動作遊戲《捉猴啦》（サルゲッチュ）在今（24）日堂堂迎接 20 週年，官方特地公開了介紹相關遊戲軌跡的影片以外，之後也將陸續推出紀念活動，讓玩家在往後也能繼續與這隻可愛的猴子打交道喔。

從 1999 年 6 月 24 日推出系列作第一款遊戲《捉猴啦》以來，利用 Dualshock 手把的左右搖桿來捕捉逃亡的猴子這種嶄新的設計而開啟了新的遊戲種類，至今已經推出了 14 款系列遊戲，戴著白色帽子、頭上有個按鈕的猴子造型「嗶波猴」已深植玩家的心中，這次特別公開表現歷史軌跡的 20 週年影片，讓玩家從 PS 時期到近期的 PS3 遊戲都一目瞭然。

（《捉猴啦》20週年影片截圖）

官方這次也特別公開了 20 週年的推特帳號，並邀請開發團隊來分享遊戲開發的秘辛與感想，同時也會公布後續慶祝活動與周邊的相關情報，想趁早知道的玩家別忘了去 Follow 官方推特喔；另外有 PS Plus 帳號的玩家可以獲得《捉猴啦》與《隨身玩伴》（どこでもいっしょ）合作的限定 PS 主題，從 6 月 24 日到 8 月 6 日為止去下載就能擁有了喔。

另外在 7 月 19 日到 8 月 1 日之間，《捉猴啦》和《隨身玩伴》與日本東京車站推出合作商店，這兩部作品都是 2019 年迎接 20 週年的代表遊戲角色，至於相關的合作商品內容就有待官方後續公開囉。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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