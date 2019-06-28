《侍魂 SAMURAI SHODOWN》評測：傷害值較前作高平衡攻防最重要

SNK劍戟格鬥遊戲《侍魂 曉》（SAMURAI SHODOWN）即將於 6 月 27 日正式發售，暌違 11 年推出的系列新作，主打系列原點回歸的作品，將以有別於時下格鬥遊戲，讓玩家在嶄新的次世代遊戲畫面中，感受刀刀奪命的對砍體驗。

反殺的瞬間相當有成就感（《Samurai Shodown 侍魂 曉》）

當編輯打開遊戲，瞧見本次的開頭 CG 動畫，完全就是致敬初代《侍魂》的開頭動畫，同樣的旁白字句，隨著櫻花散落的畫面，霸王丸將櫻花樹、兩盞石燈盡數斬斷的經典開場，也象徵了本作真正回歸原點的開發精神。

本作將帶領玩家來到初代《侍魂》的一年前，玩家可以體驗到 13 名角色在這個年代各自物語的開端，且因為新的災害籠罩日本全境，為了堅守自身信念挑戰災厄的源頭，找尋自己存在的意義，其中也為每個角色繪製專屬的「繪草紙」劇情演出，相當呼應《侍魂》系列本身的日本異色背景。

《侍魂 曉》雖然有著與一般格鬥遊戲的輕中重、上中下段防禦、摔技、踢技等操作，但是本作在傷害值的設定上更是高出許多，因此角色的動作反而變得較慢。這在故事模式下對玩家本身是有利的，只要重視防禦以及抓準時機重攻擊傷害，都還能夠應付劇情關卡中的 AI 對手。

想挑戰你的能耐？先來試試百人斬（《Samurai Shodown 侍魂 曉》）

但是到了對戰模式就不太一樣，遊戲中的「道場」對戰的是吸收其他玩家操作經驗的 AI 角色，這時攻擊距離較長的角色會較為吃香，能夠在你來我往的對戰中獲得一些些優勢，但是出招的硬直以及被格檔都揮出現很大的空檔，這讓會讓慣用連段的玩家需要時間習慣節奏。

本作還具有得靠受傷累積「怒氣條」的特殊設定，可以使出「秘奧義」的高傷害技，或者滿怒後的逆轉殺招「一閃」，雖然可以打掉對手半條以上的傷害，但是在對戰中消耗一次就不能使用。使得本作的出招成本大幅提昇，更加重視牽制與立回，並且還得慎防自己的攻擊被對方防住被反殺一波。

從以上系統來看，遊玩本作的玩家必須要回到最基本的攻擊與防禦的考量，甚是會是防禦大於攻擊的情況屢屢出現，變成等待對方出現破綻。或者勤加練習「空手接白刃」、彈刀等技巧，才能在攻防的節奏找到可攻擊的時機，這部份相當看重玩家的鑽研。

整體來說，因為高傷害帶來更強調攻防的重要性，會讓玩家在遊玩本作時更像拿著真刀比拼。因為一刀一劍來說都是有可能致命的一擊。不過如果能在這生死相博的對戰中，找到反殺的勝機、或是千鈞一髮的瞬間防禦，透過製作團隊精心打造的特殊鏡頭與演出，會大大提昇玩家的成就感。想要體驗更加刺激的格鬥遊戲，《侍魂 曉》相信可以帶給你更上一層的對戰體驗。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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