2D橫向平台音樂遊戲《One Hand Clapping》宣布2021年推出

遊戲動漫
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美國遊戲開發商Bad Dream Games與發行商 HandyGames 在日前宣布，來自美國南加州大學的實驗性2D橫向平台遊戲《One Hand Clapping》，預計於2021年在PC／Xbox One／PS4／Nintendo Switch／Android和iOS等多平台推出。

《One Hand Clapping》是一款採用解謎玩法的2D橫向平台遊戲，但其解謎方式與多數的作品不同，需要靠著玩家發出聲音的方式來解謎，透過對麥克風發出聲音的方式來移動物件或是造路，藉此讓角色得以向前推進。

遊戲包含6個多采多姿的世界與大家耳熟能詳的音樂，透過發出聲音或唱歌讓主角前進，途中還會遇到熱愛音樂的隱士們與主角一同合唱。不需要複雜的操作技術，只要靠一支麥克風、一副耳機與你的聲音就能夠享受這趟音樂之旅。

自從這款實驗性作品推出後獲得不少玩家好評，連知名Youtuber PewDiePie與JackSepticEye都放聲大唱（？），而且每個人的音質不同，所以遊戲內的效果也會因人而異喔，究竟會打造出怎樣的音樂世界就看個人的造化啦。

即睇《One Hand Clapping》遊戲畫面▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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