探索人生而為人的意義！《Sea of Solitude 孤獨之海》正式推出

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《Sea of Solitude 孤獨之海》是一款由獨立發團隊Jo-Mei Games所打造的第三人稱動作冒險作品，該作在2018年E3國際電玩展上曝光後便靠著獨特的美術風格獲得了不小的關注度，而歷經了一年多的時間後，該作日前終於正式登場。

該作會讓玩家以女主角「Kay」的角度踏上一段探索其自身孤獨奇感的旅程，而這段旅程所觸及的世界往往都潛藏著不為人知的一面，且也會隨著女孩的行動而持續近畫改變。而斷冒險也會碰上許多動人或是駭人的怪獸，玩家必須了解這些怪獸背後的故事，並解開各式各樣的挑戰。

《Sea of Solitude 孤獨之海》已在今日正式發售，其中Xbox One版將會以NT$600的價格販售，PS4版則是NT$599，至於PC版則屬於EA Origin平台獨佔作品，販售價格則同樣也是NT$599，若各位對於該款作品有興趣的話可別錯過啦！

即睇《Sea of Solitude 孤獨之海》遊戲畫面▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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