《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥》發售日確定！

Game Source Entertainment（GSE）宣布，將於亞洲區代理由MAGES.發行及5pb.開發，以知名電視動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》改編的探索地下城類動作RPG遊戲《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥》。並公布發售日期及新增發售平台，並將同步發售對應繁體中文、簡體中文、英文的亞洲版。

（《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥》官方圖片）

由知名電視動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》改編的探索地下城類動作角色扮演遊戲《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥》已確定在2019年11月28日發售。早前曾經長時間延期發售，在此向等候已久的各位玩家與各界相關人員致以誠摯歉意。本作確定將同步發售PS4及Nintendo Switch版，並於今（12）日公開相關資訊。

（《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥》官方圖片）

本遊戲為探索地下城類動作角色扮演遊戲。以迷宮都市歐拉麗為舞台，玩家將扮演冒險者，在公會接受任務、在市場買賣武器及道具、在主角所屬的眷族更新能力值、在酒館收集情報，從而推動故事發展。玩家可以操控主角貝爾．克朗尼及外傳的主角艾絲．華倫斯坦，以貝爾和艾絲兩人的視角體驗電視動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》的劇情。

可以無限娛樂的自動生成型特別地下城！

在破關之後開放的特別模式中，每次展開探索時都會自動生成結構與特性完全不同的地下城。玩家可以操控貝爾或艾絲，還可以自由選擇支援者，因此能夠以不同於主線部分的隊伍陣容探索地下城。

展現角色魅力的「外出事件」

使用在探索特別地下城時積攢的點數，即可與充滿魅力的角色展開交流。在選單的「外出」選項中選擇角色，就可以與其一同外出（※選擇對象不限於女主角）。玩家操控貝爾時可以選擇艾絲，操控艾絲時可以選擇貝爾。

PS4／Switch 版的早期購買贈品為懷舊風格的橫版射擊遊戲。玩家將操控艾絲，選擇兩名支援者，向地下城出擊。目標是突破五個地下城，在最後的舞台挑戰最終敵人「烏代俄斯」！

※此下載版遊戲為限時贈品。

※提供下載的期限將另行公布。

產品資訊 遊戲名稱：在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼無限・戰鬥(Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a DungeonInfinite Combate) [別稱 :DanMaChi] 遊戲類型：探索地下城動作角色扮演類 開發商：5pb. 發行商：MAGES. 亞洲總代理：Game Source Entertainment 台灣代理：傑仕登股份有限公司 對應平台：PlayStation®4 & Nintendo Switch™ 發售日期：2019年11月28日 建議售價：港幣 $398 /新台幣 $1,590(普通版) 港幣 $668 /新台幣 $2,780(限定版) 字幕：繁體中文 /簡體中文 /英文 /日文

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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