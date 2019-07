《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥》發售日確定！

由知名電視動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》改編的探索地下城類動作角色扮演遊戲《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼 無限・戰鬥》已確定在2019年11月28日發售。早前曾經長時間延期發售,在此向等候已久的各位玩家與各界相關人員致以誠摯歉意。本作確定將同步發售PS4及Nintendo Switch版,並於今(12)日公開相關資訊。

本遊戲為探索地下城類動作角色扮演遊戲。以迷宮都市歐拉麗為舞台,玩家將扮演冒險者,在公會接受任務、在市場買賣武器及道具、在主角所屬的眷族更新能力值、在酒館收集情報,從而推動故事發展。玩家可以操控主角貝爾.克朗尼及外傳的主角艾絲.華倫斯坦,以貝爾和艾絲兩人的視角體驗電視動畫《在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼》的劇情。

可以無限娛樂的自動生成型特別地下城!

在破關之後開放的特別模式中,每次展開探索時都會自動生成結構與特性完全不同的地下城。玩家可以操控貝爾或艾絲,還可以自由選擇支援者,因此能夠以不同於主線部分的隊伍陣容探索地下城。

展現角色魅力的「外出事件」

使用在探索特別地下城時積攢的點數,即可與充滿魅力的角色展開交流。在選單的「外出」選項中選擇角色,就可以與其一同外出(※選擇對象不限於女主角)。玩家操控貝爾時可以選擇艾絲,操控艾絲時可以選擇貝爾。

PS4/Switch 版的早期購買贈品為懷舊風格的橫版射擊遊戲。玩家將操控艾絲,選擇兩名支援者,向地下城出擊。目標是突破五個地下城,在最後的舞台挑戰最終敵人「烏代俄斯」!

※此下載版遊戲為限時贈品。

※提供下載的期限將另行公布。

產品資訊

遊戲名稱:在地下城尋求邂逅是否搞錯了什麼無限・戰鬥(Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a DungeonInfinite Combate) [別稱 :DanMaChi]

遊戲類型:探索地下城動作角色扮演類

開發商:5pb.

發行商:MAGES.

亞洲總代理:Game Source Entertainment

台灣代理:傑仕登股份有限公司

對應平台:PlayStation®4 & Nintendo Switch™

發售日期:2019年11月28日

建議售價:港幣 $398 /新台幣 $1,590(普通版)

港幣 $668 /新台幣 $2,780(限定版)

字幕:繁體中文 /簡體中文 /英文 /日文