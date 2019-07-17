Uniqlo聯乘海賊王　著住UT睇新劇場版ONE PIECE STAMPEDE扮索柏

Uniqlo旗下的UT推出動漫主題已成慣性，不過最近新公布的《海賊王 ONE PIECE STAMPEDE（スタンピード）》劇場版合作，則令粉絲非常興奮。事關今次發售的T恤和電影中路飛及一眾「草帽海賊團」所穿著之款式一樣，部分設計更是原作者尾田榮一郎親自監修，如果是海賊迷自然「很想要吧」？

Uniqlo第二次和大熱動漫《海賊王》合作推出特別版UT，為即將於日本上映的《ONE PIECE STAMPEDE》新劇場版造勢。今次新UT一共有8款，沿用一直以來的低價格，成人尺碼為990日圓（未連稅）、小孩尺碼為790日圓（未連稅）。當中索柏所穿著「萬博圖示」的款式應該是最多粉絲必搶神物，如果著住這一系列新衫入場看電影，實在非常熱血。

海賊王 X Uniqlo，再度推出劇場版《ONE PIECE STAMPEDE》新UT！（官網圖片）

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第二次《海賊王》聯乘UT即將於7月29日凌晨起於日本國內的Uniqlo店舖發售，至於香港粉絲想入手的話，除了托朋友到日本購買，還可以透過官方特設的【ONE PIECE STAMPEDE】網店訂購，相信神通廣大的香港人要找代購買日本貨絕非難事。