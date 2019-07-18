【Fortnite】打機籌錢醫患癌父親　13歳男孩日花10小時直播救一命

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【Fortnite】一名年僅13歲的加拿大實況主zylTV近期每天都在遊戲直播平台Twitch上遊玩《要塞英雄》（Fortnite），每日平均的直播時間甚至長達10小時，而讓他如此努力玩遊戲、開直播與觀眾互動，背後其實是一段孝順且令人心碎的故事。

zylTV的父親罹患第四期直腸癌，癌細胞已擴散到肝臟與肺臟，醫生告訴他們，若沒有接受化療將活不過一年，接受化療的話三年存活率也只剩下20％。為了籌措巨額醫藥費，13歲的男孩每天花上數小時直播《要塞英雄》，希望能夠盡可能地幫助到父親爭取到更多的醫療資源，最初的募款目標是5,000加幣（約新台幣12萬元），截自目前已經募到22,909加幣（原目標的458％），父親也正在接受化療與病魔抗爭。

父親先前也曾在zylTV的直播露面，親自向觀眾表達感激之意，也對觀眾解釋他的病情：「抗癌之路非常艱辛，需要承受極大的痛苦，我沒辦法走路，有時甚至也無法下床，但我仍需繼續奮戰下去」。

有許多網友對zylTV父親罹癌的真實性感到質疑，為此zylTV經常在推特上更新募款金額使用的流向，他們花費了將近一半的募款金額來購買藥品、病床與輪椅。zylTV也在推特表示：對你們的感謝無法用言語形容，你們改變了我和爸爸的一生！我們會一輩子記得你們的幫助。

zylTV的家人也利用這筆募款來購買父親的藥品、輪椅、病床等醫療設備（Twitter@zylTV_）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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