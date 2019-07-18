【Fortnite】打機籌錢醫患癌父親　13歳男孩日花10小時直播救一命

【Fortnite】一名年僅13歲的加拿大實況主zylTV近期每天都在遊戲直播平台Twitch上遊玩《要塞英雄》（Fortnite），每日平均的直播時間甚至長達10小時，而讓他如此努力玩遊戲、開直播與觀眾互動，背後其實是一段孝順且令人心碎的故事。

zylTV的父親罹患第四期直腸癌，癌細胞已擴散到肝臟與肺臟，醫生告訴他們，若沒有接受化療將活不過一年，接受化療的話三年存活率也只剩下20％。為了籌措巨額醫藥費，13歲的男孩每天花上數小時直播《要塞英雄》，希望能夠盡可能地幫助到父親爭取到更多的醫療資源，最初的募款目標是5,000加幣（約新台幣12萬元），截自目前已經募到22,909加幣（原目標的458％），父親也正在接受化療與病魔抗爭。

父親先前也曾在zylTV的直播露面，親自向觀眾表達感激之意，也對觀眾解釋他的病情：「抗癌之路非常艱辛，需要承受極大的痛苦，我沒辦法走路，有時甚至也無法下床，但我仍需繼續奮戰下去」。

有許多網友對zylTV父親罹癌的真實性感到質疑，為此zylTV經常在推特上更新募款金額使用的流向，他們花費了將近一半的募款金額來購買藥品、病床與輪椅。zylTV也在推特表示：對你們的感謝無法用言語形容，你們改變了我和爸爸的一生！我們會一輩子記得你們的幫助。

OMG EVERYONE! I can't even thank anyone from this stream with words. I'm truly speechless. You guys changed my and my dad's life forever and me and my dad will remember this my whole life. Thanks to 1/2 — zyl (@zylTV_) 2019年7月8日

zylTV的家人也利用這筆募款來購買父親的藥品、輪椅、病床等醫療設備（Twitter@zylTV_）

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