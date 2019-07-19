Switch《Luigi Mansion 3》展開全新鬼屋冒險！10月推出

日本任天堂預定於 Ni0ntendo Switch 主機上推出的《路易吉洋樓3》（Luigi Mansion 3／ルイージマンション3），宣布將於 2019 年 10 月 31 日正式推出上市，定價 5,980 日圓。

膽小的路易吉，又要來到新的旅館鬼屋展開新的惡靈退治冒險啦！由任天堂所推出的《路易吉洋樓》系列，為一款以《瑪利歐》系列中玩家們所熟悉，膽小的瑪利歐弟弟路易吉為主題，讓玩家們操縱路易吉來擊退隱藏在豪華大宅內的惡靈的人氣動作冒險遊戲。



而在這次系列最新作三代中，除了將會收錄新的關卡舞台登場之外，還將會題供另一名果凍狀物質角色「庫易吉」（グーイージ）登場讓玩家們切換使用，玩家們可以透過這兩名角色的切換操作來協力闖關，挑戰隱藏在這次豪宅旅館內的各式機關陷阱！同時，在本作多人協力模式中，還將支援最多八人一起同樂，讓玩家們一起在限制時間內打倒惡靈登上塔的最頂層，安全救出迷路的奇諾皮歐！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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