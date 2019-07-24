城市獵人電影新宿PRIVATE EYES香港上映　原班聲優再聚掀集體回憶

說到《城市獵人 CITY HUNTER》70、80後動漫迷還記得小時候，半夜瞞住父母看動畫的日子嗎？當年《聖鬥士星矢》、《龍珠》和《城市獵人》絕對是三大神作，前兩者均持續有新作，現在終於輸到「孟波」冴羽獠重出江湖！為紀念TV動畫播出30周年，全新電影《城市獵人劇場版-新宿PRIVATE EYES》正式推出，而香港更將於8月1日上映。

說到《城市獵人 CITY HUNTER》70、80後動漫迷還記得小時候，半夜瞞住父母看動畫的日子嗎？當年《聖鬥士星矢》、《龍珠》和《城市獵人》絕對是三大神作，前兩者均持續有新作，現在終於輸到「孟波」冴羽獠重出江湖！為紀念TV動畫播出30周年，全新電影《城市獵人劇場版-新宿PRIVATE EYES》正式推出，而香港更將於8月1日上映。

城市獵人新戲8月香港上畫，入動漫節買早鳥飛更好有多著數。

由日本著名漫畫家北条司於1985年創作的《城市獵人 CITY HUNTER》，其漫畫發行量至今已累積超過5000萬本，而動畫則在1987年起播放，香港電視台隨後也有引入，成為深夜檔的神作，少少咸多多趣的主角「孟波」冴羽獠陪伴著不少人成長，是硬派的《龍珠》和美形的《聖鬥士星矢》以外之選。今次電影《城市獵人劇場版-新宿PRIVATE EYES》作為30周年紀念，由原作者北条司、導演兒玉兼嗣與編劇加藤陽一等幕後原班人馬攜手再戰，而最重要是聲優陣容，基本上全部採用舊TV版配音，包括神谷明、伊倉一惠、玄田哲章等全員到齊，女警探「冴子」麻上洋子更是時隔10年再次為動畫配音，可說是奇蹟一般，對粉絲來說別具意義。可惜的是，聲演貓眼三姊妹長女的藤田淑子已離世，讓這次「重聚」留有一點遺憾……此外，這次還有第一次挑戰聲優工作的年青女星飯豐萬里江、山寺宏一等參與，頗有新鮮感。

冴羽獠同阿香的搞笑互動再次重現。

而《新宿PRIVATE EYES》在內容方面可說是完全重現舊時的風格，故事講述阿獠接受委託初次登場角色近藤亞衣的委託，當然，面對美女的任何要求他都不會拒絕，使拍檔阿香又要出手「管教」這小色狼。另一方面，與主角亦敵亦友的貓眼咖啡館老闆「海怪」，注意到新宿周邊集結了許多傭兵，這些人的目標竟然也是亞衣，到底事件背後隱藏什麼陰謀？

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