【動漫節 2019】BigBoysToys必搶限量版街霸豪鬼、KOF草薙京　

【動漫節 2019】本地品牌 BigBoysToys（攤位：D37）今年都繼續出席動漫節，為大家帶來自家設計的《瑞獸勇者》﹑Q版《街頭霸王》和《拳皇 KOF98》玩具。來到動漫節，當然會推出一些限量版，吸引一眾粉絲搶購。（下文價錢為港幣）

街頭霸王T.N.C 系列T.N.C.-00 豪鬼（BGM特別色版）

第一隻要介紹的，就是《街頭霸王》的 Q版「豪鬼」figure。BigBoysToys 已經有多年製作 Q版《街頭霸王》玩具的經驗，今次的「一瞬千擊」的「豪鬼」霸氣十足，特別色版令粉絲有耳目一新的感覺。地台上有兩個按鈕，右下角的是《街頭霸王》標誌的出招聲效，左下角則是遊戲的 BGM。上色及背景版均為全新設計並每隻均有獨立編號，全球限量 300 隻，定價 $799，並只在限定展會及官網有售。

T.N.C 系列 豪鬼 (BGM特別色版），定價：HK$799 （已包括本地郵寄費用），限量300隻現場優先預訂，預計九月出貨

Bulkyz Collections系列 - 司令 M.Bison (鍍金版)，定價 HK$850。限量88隻

街頭霸王Bulkyz Collections系列 - 司令 M.Bison (鍍金版 )

除了 T.N.C 系列的「豪鬼」，同埸也會出售 Bulkyz Collections系列的「司令」figure。鍍金版的「司令」也難以掩飾系列的大巴下特色。限量 88 隻，定價 $850。

拳皇98 TNC-KOF01 草薙 京 (BGM 版），定價 HK$780，限量200隻

拳皇98 TNC-KOF01 草薙 京（BGM 版）

另一隻則是《拳皇 KOF98》第二隻的玩具，動作和上一隻原色版的「草薙京」一樣，不過今次換了新的地台和背景，「草薙京」身上以全身著火的特效配色。和「豪鬼」figure 一樣，這一隻「草薙京」除了超必殺技「裹百八式 大蛇薙」的聲效，也加入了遊戲的 BGM。每隻均有獨立編號，全球限量 200 隻，定價 $780，並只在限定展會及官網有售。

瑞獸勇者

最後，當然少不了 BigBoysToys 自家創作的《瑞獸勇者》，今次將在埸內推出三款不同的《瑞獸勇者》figure。包括：瑞獸勇者-南帝Brava Edition﹑瑞獸勇者-南帝 (柔Version)和瑞獸勇者- 北獅。想支持本地品牌的話，記得在 7 月 26日至 30 日入埸到 D37 攤位支持 BigBoysToys。

Summer Soul 2019

BigBoysToys亦會在 Summer Soul 2019 參展，更會在埸會推出限定的瑞獸勇者-南帝Rainbow Edition。其他出售產品可以參考以下圖片：