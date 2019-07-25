玩家估算《Call of Duty 4》黑市系統總價　買斷後仲有1萬要課？

《決勝時刻：黑色行動 4》原先在 Activision 旗下只是一款專注於多人對戰或是合作的第一人稱射擊遊戲，雖然少了許多人所關注的單人劇情，但遊戲本身所帶來的大逃殺模式還是讓該作獲得了不少好評，不過遊戲的評價也隨著開發團隊開始加入各式各樣的內購系統而不斷下滑。

而該款作品近期在 Reddit 上成了熱門話題之一，但並不是因為遊戲本身多了新的內容，而是有位玩家估算出了搜齊所有《決勝時刻：黑色行動 4》從「Operation First Strike」至「Operation Days of Summer」推出的黑市商品所需金額，其總價格高達 1324.48 美金（約為 1 萬多港幣），進而帶動了玩家長期對 Activision 的不滿狀態。

（gamebase）

該位玩家是依據 YouTuber eColiEspresso 所提供的數據來計算，而該位 YouTuber 也針對《決勝時刻：黑色行動 4》內的戰利品箱機制做了估算，推估即便是在未拿到重覆物品的狀態下也得花費近 675 美金才能蒐齊所有 1316 種戰利品，且這項金額也會隨著遊戲持續推出新物品而持續上漲，若還再加上抽到重覆物品所導致的額外花費，總金額恐怕還會比預期的高上許多。

內購機制在免費遊戲中算是普遍常見的設計，但《決勝時刻：黑色行動 4》光是遊戲本體就得花費 60 美金購買，若加上這些後續推出的內購系統商品，玩家恐怕還得再花費近遊戲本體價格 22 倍的資金才能擁有完整的遊戲更新內容，對玩家來說並不是個相當愉悅的體驗。再加上 Activision 疑似為了避免遊戲收到負評，直到遊戲獲得正向評價後才開始引入內購系統，這點更是讓玩家無法接受。

而隨著該份 Reddit 貼文獲網友推暴後，玩家的不滿和怒火也轉向了預計於 10 月 25 日推出的《決勝時刻：現代戰爭》，認為在 Activision 掌權的狀況下，該款作品也將會步入《決勝時刻：黑色行動 4》的後塵，進而開始呼籲拒絕預購等相關抗議行動。



在買斷制遊戲中加入內購系統已算是越來越常見的現像，其中因此而受玩家全面抨擊的案例也不少。不過即便玩家普遍不接受這樣的設計，各個遊戲大廠還是持續的為旗下作品加入類似的系統，雖說大多數的商品都是單純的外觀物件，但戰利品箱以及轉蛋機制對許多年幼玩家或是課金成癮患者來說都是危險的存在，若遊戲廠商只注重這類機制所帶來的利益，而持續忽視其所帶來的各種負面事件，恐怕只會持續加深社會對於遊戲的負面觀感，對玩家來說這可不是件好事。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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