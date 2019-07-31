動漫節2019：高達模型王 GBWC2019「公開、少年組」得獎作品圖輯

遊戲動漫
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動漫電玩節2019終於曲終人散，同樣地GBWC高達模型王大賽2019（GUBPLA BUILDER World Cup 2019）香港區的比賽亦完結，快來欣賞那些得獎作品，看看他們出色的手藝吧。

高達模型比賽盛事「GBWC 2019」（GUNPLA BUILDER World Cup 2019），被稱之為「高達模型王大賽」，在動漫節第三天公布了得獎名單，2個公開組以及2個青少年組別。公開組及少年組冠軍作品將會代表香港獲邀於2019年12月親臨日本東京台場 GUNDAM BASE TOKYO 參加 GBWC 2019 WORLD CHAMPIONSHIP 決賽。
評審會以以「製作技術」‧「塗裝技術」‧「主題構思」三個項目作評分基準，並進行評審。當然今年不少作品都非常出色，可將一般高達模型，改造得出神入化。

快來看看各組的得獎作品。

公開組 得獎作品
（按下圖放大）

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【動漫節2019】GBWC高達模型王大賽作品圖輯（附場內花絮）

少年組 得獎作品
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其他 得獎作品
​（按下圖放大）

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．公開A組 冠軍

戰神魔霸／Kobe Chan（赤黑）

．公開A組 亞軍

Oasis／鐘潤德

．公開A組 季軍

NRX－055 BAUND DOC／GARY LUNG（龍少）

．公開B組 冠軍

Insect Book：Scorpion VS Bee／Henry Lam

．公開B組 亞軍

時空女王／郭梓峰

．公開B組 季軍

披靡鐵騎-呂奉先／Bryantjimjim

．少年B組 冠軍

吼天獅王／James Wu

．少年B組 亞軍

Koey／Angel Tsui

．少年B組 季軍

烈火戰車／J Chang

．少年A組 冠軍

菖蒲古風／littlefish

．少年A組 亞軍

LEGENDARY DEFENDER傳說守護者／Bertie Chang

．少年A組 季軍

相樸橫綱／Pheonic 03

．GBWC HobbyJapan特別獎

G-戰機／GARY LI

．GBWC Lucky特別獎

戰神呂布／Shun

．GBWC2019 特別獎

狩獵日常／CK Pun

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