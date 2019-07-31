動漫節2019：高達模型王 GBWC2019「公開、少年組」得獎作品圖輯

動漫電玩節2019終於曲終人散，同樣地GBWC高達模型王大賽2019（GUBPLA BUILDER World Cup 2019）香港區的比賽亦完結，快來欣賞那些得獎作品，看看他們出色的手藝吧。
高達模型比賽盛事「GBWC 2019」（GUNPLA BUILDER World Cup 2019），被稱之為「高達模型王大賽」，在動漫節第三天公布了得獎名單，2個公開組以及2個青少年組別。公開組及少年組冠軍作品將會代表香港獲邀於2019年12月親臨日本東京台場 GUNDAM BASE TOKYO 參加 GBWC 2019 WORLD CHAMPIONSHIP 決賽。
評審會以以「製作技術」‧「塗裝技術」‧「主題構思」三個項目作評分基準，並進行評審。當然今年不少作品都非常出色，可將一般高達模型，改造得出神入化。
快來看看各組的得獎作品。
公開組 得獎作品
（按下圖放大）
少年組 得獎作品
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其他 得獎作品
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．公開A組 冠軍
戰神魔霸／Kobe Chan（赤黑）
．公開A組 亞軍
Oasis／鐘潤德
．公開A組 季軍
NRX－055 BAUND DOC／GARY LUNG（龍少）
．公開B組 冠軍
Insect Book：Scorpion VS Bee／Henry Lam
．公開B組 亞軍
時空女王／郭梓峰
．公開B組 季軍
披靡鐵騎-呂奉先／Bryantjimjim
．少年B組 冠軍
吼天獅王／James Wu
．少年B組 亞軍
Koey／Angel Tsui
．少年B組 季軍
烈火戰車／J Chang
．少年A組 冠軍
菖蒲古風／littlefish
．少年A組 亞軍
LEGENDARY DEFENDER傳說守護者／Bertie Chang
．少年A組 季軍
相樸橫綱／Pheonic 03
．GBWC HobbyJapan特別獎
G-戰機／GARY LI
．GBWC Lucky特別獎
戰神呂布／Shun
．GBWC2019 特別獎
狩獵日常／CK Pun