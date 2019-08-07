超靚Coser SaLA公開驚人童年照　分享受欺凌經歷勉勵同道積極自強

日本Coser SaLA 衣著性感、身材修長、樣子精緻，早前在社交平台公開童年照，豆豉眼加粗粗八字眉活像古裝日本娃娃，更自言曾被校園欺凌者嘲笑：「你咁嘅尊容點生存到？」

黃子華教落：「就化妝，就係你落咗妝，我仲認得你，你落咗妝；我唔認得你，嗰啲叫做喬裝。」不過在看SaLA童年照前，先欣賞SaLA的Cosplay照片，就當被騙一次吧。

SaLA平時的Cosplay照片。（@SaLA_cos 圖片）

SaLA平時的Cosplay照片。（@SaLA_cos 圖片）

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無可否則，SaLA現在的樣子，跟當年照片中的她，其中的差異不禁令人懷疑是化妝還是喬裝，甚至曾經整容。但是come on！在恥笑她之前，是否應該嘗試理解已少有名氣的SaLA，為何會自爆「真相」？背後動機令人相當敬佩！

超靚Coser SaLA公開驚人童年照（@SaLA_cos 圖片）

我生於佐賀縣一個快樂農家，卻常常因為長相而被欺凌，在高中畢業禮更被人笑言：「你咁嘅尊容點生存到而家架？」雖然被這樣說，哭得我死去活來，但經過學習化妝技巧、節食減肥等很多的努力，搬到東京後的我，現在已變得能夠享受自己的興趣，最重要的是，我最高興是能夠在別人前笑容滿面。 日本Cosplayer SaLA @SaLA_cos

當網民問起SaLA為何要公開舊照片時，不單沒有笑她，還力讚：

「本來就是美人骨子，眼睛和眉毛只要戴大眼con、化妝就可以變漂亮。」

「我也是佐賀出身的醜女，被欺凌者笑我是細菌。來自務農家庭的人有種純樸的氛圍，很易因此被欺負，為了讓看輕我的人還以顏色，我也死命努力鑽研時裝和化妝。」

「雖然化妝品真的好厲害，但這纖幼的身型，不努力生活是keep不到的，佩服。」

「為了這些事出口傷人本來就不對，更何況是對一個高中生這樣說！能夠笑在人前實在太好了，這是你努力的成果。」

筆者不是說努力去改變自己，迎合世俗的審美眼光才算正確和值得被誇張，正如SaLA回應說：「當我自卑到心中諗：『好似我啲咁嘅人……』個陣，我開始決定要正能量去面對，我決定改變自己！」SaLA希望跟她有相同經歷的人，都能夠變得積極一點。

要選擇那一條路都是你的個人自由，沒有一條是絕對正確的，最重要是你要活得開心，才對得起自己的人生。