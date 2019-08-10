【獨角獸高達染紅】中國紅 PG Unicorn Gundam 高達天貓官店限定

BANDAI X 天貓的官方鋼普拉網店，推出了一款中國限定的「PG 1/60 Unicorn Gundam 獨角獸高達 武裝戰甲DE 中國紅ver」，機身主色改用中國五星旗的紅色，精神感應框體就改為黃色，非常符合國情！

【PG 獨角獸高達 中國紅ver】

筆者覺得在中國用紅當然可以，但應該想一些跟作品有關的細節設定，比如就當是伏朗托專用的「新安州色」Unicorn，就名正言順得多。高達有中國限定品，代表萬代重視國內市場，當然是好事。但其實國內喜歡ACG的網民，見識、品味都相當高。如果外商仍「唔經大腦」出「土豪金」、「國旗紅」這類直線式的限定，未免低估了高達fans的審美眼光。其實BANDAI也曾推出過十二生肖龍年、猴年、雞年鐵甲萬能俠，銷情都非常差去，證明這類「唔經大腦」太直接的限定品，玩家並不受落。

其實隻紅色比五星旗來得有點暗，而且細節上分為深淺兩種分色，有層次感。（圖片來源：天貓）

+ 6 + 5 + 4

看天貓上的銷情，以約港元1500左右的貴價品來說，暫時一日賣了二百多隻，還可以吧。

另一方面，高達的總設計師大河原邦男先生，早前也跟中國合作，將陸續公開他全新設計的「十二生肖高達」，首款2019「亥」豬高達……設計concept仍舊是大師拿手的「邪動王」怪物頭放在心口的玩法，盾牌上又有些很有中國特色的民間手作工藝品……高達V字天線上更有一隻小豬豬，非常可愛呢。不過如果推出商品的話，sorry……不了。

大河原邦男先生設計的十二生肖「亥」豬高達。（圖片來源：BANDAI NAMCO CHINA）