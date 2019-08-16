Sony Walkman 40周年展 東京銀座直擊．隨身聽懷舊晒冷現身

東京銀座Sony Park 正舉行「 #009 Walkman in The Park」展覽，紀念Sony Walkman「隨身聽」卡式機誕生40年，即帶你到場感受氣氛，現場看看有否你用過的機款？

「出嚟Walk，遲早要還。」

Walkman 誕生40年，還你一個紀念展！與樂同行40年的特別日子，Sony 找來日本不界別的名人、藝人，分享他們與Walkman的音樂回憶。展覽免費入場，你可以試聽不同年代懷舊Walkman機、以卡式帶、CD、MD等載體，收聽名人自選歌曲、欣賞散文，是一個非常有意思的互動展覽。

在Sony Park門外有部兩個人一樣高的巨型的黃色Walkman裝飾，馬上合照。（鍾世傑 攝）

Walkman in the Park展覽位於地庫，由此路進。（鍾世傑 攝）

我要跟日本女生一起坐在長椅上……各有各聽歌。（鍾世傑 攝） 場面以原木地台配襯水泥地，在類似滑板斜台的木板地上，最經典的第1代Walkman TPS-L很隨便地放在地上，更驚訝是竟然可以親手觸摸，按動實體PLAY掣，錄音帶隨時轉動。再看看作者的文章：「Walkman令我可以在街上邊走邊聽，音樂就固定在我身邊，而街上的雜音就從遠處接近我，好有趣。我最愛在卡式帶細細的卡紙上寫上歌名，錄音帶要錄到盡，不要有餘位，聽到最尾時啪一聲停機，打開面蓋翻帶，如果斷帶就用透明膠紙重新接駁。」這會不會也是你的回憶？不過可能更多人的回憶是燒CD吧（笑）。

展覽的互動性很強，全部機都可以自由接觸、播歌。（鍾世傑 攝）

最經典的第1代Walkman TPS-L很隨便地放在地上，更驚訝是竟然可以親手觸摸，按動實體PLAY掣，錄音帶隨時轉動。（鍾世傑 攝）

+ 7 + 6 + 5

向展覽管理員查問，原來舊機內錄音帶的歌曲是根據名人自選歌單收錄，不過舊機則不是名人自己的收藏品，只是大會按當事人年紀，尋找相應的同年代機體。看著我著，腦袋內浮現出自己童年時愛機的模樣，再看到一位漫畫家回憶道：「當年我每天都要由神戶去大阪上學，來回需2小時，乘車時間都全靠Walkman。」看到後真的十分有共鳴，事關自己也曾由青衣出發去香港仔返學，沒有我的Sony Walkman，可能早就悶死。

竟然還有個小圓洞讓你躺下来聽歌，如果不是旺場時間，場務也一會阻止你，要聽多久就多久。（鍾世傑 攝）

首部可帶出街聽的MD機，你看看這巨無霸般厚的機身，多雄偉。（鍾世傑 攝）

必睇！Walkman「嘆息之牆」！

即使你不通日語，也可以看看底層的Walkman牆，看看有沒有你自己／你父母／你朋友用過的Walkman機。這裡由卡式機至CD Walkman（後來改名為Discman），MD walkman甚至少見的DAT機、VCD walkman也有，最後還有十多款MP3機作為結尾，非常豐富。

底層有一道Walkman「嘆息之牆」！一部一部去欣賞，音響迷足夠樂上半天。（鍾世傑 攝）

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鍾世傑攝

另有一批知名人custom改裝Walkman，但我覺得不算很出色。可能Sony也不太滿意？改裝機展示區佔地也不大。（鍾世傑 攝）

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儲齊4個印花換卡式帶型場刊 卡式帶面世前，錄音磁帶也相當大卷，有它出現才會開發到Walkman。當年要錄歌就要買帶，有人會錄電台廣播，也有很多人慢慢輯錄自己的精選。比如Marvel《銀河守護者》中，星爵亡母就為兒子錄製了兩輯Awesome Mix（勁爆舞曲大帝國）。

所以今次Walkman展場內，其實有4個打印仔檯，拿一份場地簡介，儲齊4款印仔，即可換到卡式帶型的場刊一盒，每一頁都有1款Walkman介紹。其卡式帶膠盒包裝，原來共有5種不同「卡盒紙」版本，但每人每日只可以換1款，想集齊也不易。

這部是筆者首款自己用錢買的Discman，但借給女朋友用了一星期就壞掉了。奇情在，在做訪問期間，Sony個人音響部門的高層跟我說：「這部機是我設計的。」真是奇緣。（鍾世傑 攝）