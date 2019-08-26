【鬼哭之邦 ONINAKI攻略】Maniac困難模式Boss攻略：面群レ

鬼哭之邦（鬼ノ哭ク邦 / ONINAKI）有三個難度選擇（不影響劇情），而最難的「Maniac」有相當難度；宅民黨現製作一系列Maniac難度下的鬼哭邦Boss攻略，本文為第十一隻Boss「面群レ」（人形蜈蚣），希望幫到像筆者一樣喜歡挑戰但又不幸「卡關」的玩家。

繼礦山大盾之後另一隻嘔心Boss（不過沒大盾那麼誇張），Boss會連同一堆小怪登場，而其中有三隻速龍非常嘔心，經常橫衝直撞而且韌性較高不易打停，一個不好除了會被幾隻速龍連環撞擊之外更有機會被推進Boss的攻擊判定內大量失血。建議戰鬥剛開始時馬上進入幽世，利用其幽世法則（霸體）硬清所有小怪，然後慢慢打Boss便可。清小怪時不建議用雙槍，雖然雙槍的技能範圍大，但是大都不足以打停突進中的速龍；筆者就試過亂射其間被3隻速龍連環撞擊，一下子扣掉大半血量。

極嘔心的速龍，戰鬥開始時一定要優先擊殺。

而在清完小怪之後這隻Boss就沒有任何難度可言，Boss行動十分緩慢，也不會再次召喚小怪，只要用雙槍在遠距離即可輕鬆擊破。但如果想用近戰攻略就要有一些心理準備，這隻Boss的攻擊方式對近戰來說十分反人類，主要是有大量自身身邊範圍的強攻擊判定，而且全都是多段攻擊總傷害十分高。要特別注意是其趴地後會「蜈蚣彈」回復站姿，這時身上的尖刺會對正後方造成多次攻擊判定，近戰武器想在Boss倒地其間輸出時往往就會被這些刺巴到，十分討厭。另外就是Boss使出「爆旋陀螺」後將身體展開時也有判定，貪刀就會中招。

如果真的很想用近戰來打，建議用攻距較長的武器如長槍等，而鐮刀普攻不會移動的特性在打這隻蜈蚣時發揮妙用（不會自己撞到判定裡）；用劍來打的話就真的有點辛苦了。

鐮刀攻略版（順便升鐮刀，打完加了幾個鬼魂），不過因為筆者的鐮刀鬼人等級很低（攻略時只有Rank 3），因此攻擊力十分低打了很久（約7分鐘）：