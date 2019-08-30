《新世紀福音戰士 BattleFields》正式曝光　預2020年與玩家見面

【EVA手遊《新世紀福音戰士 BattleFields》】之前曾為玩家們介紹，日本 Mobcast Holdings 宣布預定於 2020 年在手機平台上推出一款以人氣 IP《新世紀福音戰士》系列為題材的新作遊戲與玩家們見面，官方正式宣布這款新作遊戲名稱將定名為《新世紀福音戰士 BattleFields》（エヴァンゲリオン バトルフィールズ），並自即日起正式啟用遊戲設計官網。

據官方表示，本作為一款網羅《福音戰士》系列，包括預定於 2020 年 6 月上映的劇場版第四集內容也將會收錄的《福音戰士》系列最新作遊戲。而隨著本次遊戲官網的正式啟用，官方也同步發表，本作也將會於 9 月 12 日起至 15 日為止在日本東京千葉幕張展覽館舉辦的東京電玩展 TGS 2019 中正式展出，屆時也將會公開遊戲最新宣傳影片，喜歡《福音戰士》的粉絲們到時可別錯過欣賞！

（Gamebase授權使用）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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