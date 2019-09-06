《御姐玫瑰：起源》公開最新畫面！重返系列原點再開殺戮戰場

【御姐玫瑰：起源／お姉チャンバラ ORIGIN】日本D3 Publisher預定於2019年12月5日在PS4主機上推出的人氣動作遊戲《性感女劍士》系列（港名：御姐玫瑰）最新作《性感女劍士：起源》（中文名暫稱），官方特地公開本作最新畫面讓玩家們欣賞！

本作為一款重返人氣動作砍殺遊戲《性感女劍士》系列原點，將系列一、二代的劇情章節與內容完全HD重製化重新推出的完全重製版。遊戲中，除了邀請人氣繪師「エナミカツミ」重繪角色插圖，並將整個視覺美術畫面依照最新技術完全HD優化之外，在故事方面也都大幅加強改善並重新詮釋，如原本在一代中無法使用的女主角「Aya 彩」的妹妹「Saki 咲」，這次在一代也將開放使用，讓玩家們使用這對繼承忌血一族血脈的姊妹花，迎戰各式各樣怪物展開全新戰鬥冒險！

《性感女劍士：起源》公開最新畫面。（《性感女劍士：起源》遊戲截圖）

而在本作故事背景方面，將會以一個被稱為「屍靈」的活屍橫行的荒廢時代作為背景。而在前半段的劇情中，將會描述繼承忌血一族血脈的屍靈獵人彩，與同父異母妹妹咲在這個血腥亂世的激烈死鬥；而在故事後半部，咲則將會以玩家可操縱角色的方式登場，玩家們將可以讓她們姊妹同台出擊，活用咲的大太刀模式與高速拳擊模式等招式，透過兩姊妹的切換操作來進行戰鬥！

點圖看更多《性感女劍士：起源》最新畫面▼▼▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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