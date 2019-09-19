【MHW ICEBORNE攻略】開局4條高級護石：利刃項鍊超勁要盡快入手

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【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】相信大家都忙著刷怪整裝或是在聚魔之地提升地帶等級，但其實新據點有不少新任務，有不錯的道具或裝備作為回報，其中有一系列任務報酬合共有4條Rare11的護石，非常建議盡早入手。

當玩家第一次進入在月辰的小屋時，管家貓會給你一系列任務，說是尋找小屋用的素材時被魔物打敗，希望獵人幫忙捕獲指定怪物；完成一個任務後再和管家貓對話即可獲得下一個任務。整個任務系列難度都不高，對已經ICEBORNE爆機（打完天地啼煌龍）的獵人來說問題不大。

而每完成一個任務均可以獲得一個護石（項鏈）作為報酬，其中最重要的是完成系列的第二個任務「捕獲：理想房間喵！鐵明篇」，可獲得「利刃項鍊」，亦即冥燈龍防具的套裝技能「利刃 / 彈丸節約」；雖然現在彈丸節約的效果比以前削弱，但是只需一個護石就得到彈丸節約，仍然是極之強力，是輕重弩玩家的必然選擇。（按圖放大詳細）

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4條護石之中以「利刃項鍊」最為實用，可說是輕弩或是散彈重弩的標準配置；雖說迅龍3件的「真‧利刃 / 彈丸節約」發動率更高，但是迅龍防具本身性能不好，因此對輕重弩來說還是用利刃護石配上更高階的防具表現會更好。

其他3條護石也很有趣，剛力護石也很有潛力，技能是無屬性強化和鈍器能手，效果是斬味越低時物攻及暈眩值提升（即上位角龍套裝技能），配合硫斬龍等攻高但斬味不長的鎚也許會有奇效。而封印護石是龍封力強化加上新技能「振奮」，效果是體力少於40%時減輕體力消耗，配合力量解放來使用說不定會有意想不到的效果。最後毅力（根性）護石...先用掉毅力再回營地換護石可不可行呢？

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