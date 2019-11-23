《真三國無雙8》Complete Edition 整合DLC完全版 仲係咪伏game？

臺灣光榮特庫摩（Koei Tecmo）宣布，好評發售中的 PS4／Steam 用戰術動作遊戲《真．三國無雙8》，決定於 2019 年 12 月 5 日（四）發布 3 種包含遊戲本體和發布中 DLC 的「Complete Edition」套組。相較分別單獨購買商品可享受到 50％ 以上優惠的超值價格。

《真．三國無雙8》至今發布了追加武器、追加服裝和追加劇本等豐富的 DLC。本次包含遊戲本體和這些 DLC 的「Complete Edition」，共分為「追加武器組」、「追加劇本組」、「Complete Edition」3 種。

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《真．三國無雙8》遊戲本體在發售後，經過多次更新大幅進化。追加了護衛武將和支援獸等輔助系統、連線／單機協力遊玩、照片模式等許多新遊戲模式和新要素，也汲取玩家們的意見，進化為究極《真．三國無雙8》。同時也為了已持有遊戲本體的玩家們，發布可用超值價格購入的DLC套。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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