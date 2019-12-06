高達模型 MG巴巴托司 RG Nu高達飛翅炮套裝 19年12月新貨多圖介紹

【12月 高達 模型 完全睇】聖誕檔正是玩具模型空前推出之日，高達模型在2019年留一手沒推出超巨型貴價PG商品，換來是更多元化選擇，未計網上限定版，街鋪已經有9款MG RG HG 款式，一齊睇睇。

12月21日：MG 1／100 高達巴巴托司 第4型態 人氣作《鐵血的孤兒》主機，又名獵魔高達，外甲可完全拆除，有刀、燒豬叉、滑空炮裝備。（4,950日圓）

+ 5 + 4 + 3

12月7日：RG 1/144 Nu Gundam 浮游飛翅炮特別支架套裝 RG Nu Gundam 新數量限定套裝比RG原版貴2000日圓，顏色／貼紙無任何改動，追加了6支浮游飛翅炮的噴射口透明特效（亦可用於RG Sazabi）以及支撐架。（6600日圓）

12月7日：HARO Model 渣古尼羅哈囉 模仿一年戰爭MA「渣古尼羅」的橙色HARO冬瓜，手手變了鐮刀仍然可愛，包裝盒設計亦一絕。（825日圓）

12月7日：HGBD:R 1/144 GUNDAM SELTSAM 《Build Divers Re:Rise》敵人，本體為高達MKIII改裝而成，超巨型右手是期特徵。（2420日圓）

+ 5 + 4 + 3

12月7日：HGBD:R 1/144 injustice Weapon Set 兩組披風形定風翼、圓盾、長矛，可組成一部飛機，或是拆開成為武器。（770日圓）

+ 2

12月7日：Figure-rise Mechanics Pink Haro 已發售之含內構零件HARO冬瓜模型，推出《Gundam SEED D》版粉紅Pink Haro。(1,980日圓)

+ 6 + 5 + 4

12月14日：HG 1/144 Gundam G40（Industrial Design Ver.） 由法拉利設計大師奧山清行創作的40週年紀念版「Gundam G40 Industrial Design Ver.」40週年工業設計模型，耳目一新，必砌。（3,300日圓）

+ 4 + 3 + 2

12月21日：HGBD:R 1/144 Eldora Brute 安多拉軍四腳步行型MS，款式取材自《G高達》內的死亡軍團。（2200日圓）