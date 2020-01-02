聲優喜訊！《甲鐵城》男女主角宣布婚訊　《白箱》木村珠莉順產

年底不是結束，對很多近期相繼發布婚訊及生產訊息的聲優們來說都只是他們幸福之路的剛開始！

12 月 29 日發表婚訊的畠中祐與千本木彩花，兩人都擔任主要角色的作品當然就是《甲鐵城的卡巴內里》，兩位聲優透過所屬經紀公司發布婚訊，都表示與對方在一起可以渡過快樂的人生，故決定結婚。

接著31日則是以《偶像大師 灰姑娘女孩》（THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS）諸星煌梨一角為人所知的松嵜麗發表婚訊，與一般人結婚的她，最開心的是平時跟對方的話題有八成都圍繞在職業棒球上，有共同的興趣，相信兩位也能組建溫暖的家庭。

還有在《SHIROBAKO》（白箱）中飾演主角宮森葵的聲優木村珠莉，在推特上與大家報告自己平安無事結束生產，因為身體狀況所以也調整了工作行程，不過不忘宣傳 2020 年 2 月 29 日將要上映的電影版《SHIROBAKO》，她本人也相當期待看到成品。

在這裡也祝賀這些聲優迎向人生的下一個階段，希望未來也能看到他們在聲優之路上有更好的發展，推出更棒的作品。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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