白金工作室宣布與騰訊合作接受出資！強調不會影響自主性

日本 PlatinumGames 白金工作室宣布，正式與中國騰訊集團（Tencent Holdings Limited）合作，接受騰訊出資，強化自身的經營基礎與發展。

同時白金工作室也表示，雖然接受騰訊的出資，但將不會影響白金工作室本身的自主性，並將會以目前的經營陣容來持續維持經營與遊戲開發。且今後除將繼續致力於遊戲開發外，也將會針對自家遊戲進行發行，並以全球化事業為目標，提供玩家們高品質的遊戲體驗。

附帶一提，白金工作室為網羅日本知名遊戲開發者「三上真司／神谷英樹／稻葉敦志／三並達也」等所成立的遊戲開發工作室，自成立以來，曾陸續推出包括《Bayonetta 魔兵驚天錄》系列、《Star Fox Zero 星戰火狐：零》與《Nier：Automata 尼爾：自動人形》等多款人氣作，為日本知名動作遊戲開發大廠。而除了既有作品外，白金工作室也持續進行包括《Babylon's Fall 巴比倫隕落》等多款新作開發中，而隨著這次接受騰訊的出資與更多資金挹入，勢必將會有更多令人期待的作品公開推出。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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