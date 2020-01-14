《Ultraman》Netflix版咸蛋超人出手遊　劇情完整收錄＋原創要素

日本 Tsuburaya Productions 宣布，預定於 2020 年春天在手機平台上推出一款新作遊戲《Ultraman：Be Ultra》與玩家們見面，並同步公開遊戲最新宣傳影片讓玩家們欣賞。

本作為一款以 Netflix 目前播映中，全球獨佔的人氣動畫《Ultraman》（咸蛋超人）為題材的手機新作。《Ultraman》為「清水栄一×下口智裕」共同合作，以自 2011 年起在日本開始連載，並於 2019 年推出全 3DCG 動畫，描述數十年前來自宇宙的英雄為世界帶來和平之後又悄然離去，如今其子將再度繼承父志，從新的外星威脅手中保護地球和平的人氣作《咸蛋超人》系列最新作品。

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而在這次的手機版中，除了將會以動畫版劇情為主題設計外，還將會把動畫版的人物角色等完整收錄，並將會加入遊戲版的原創要素，讓玩家們在手機上也能體驗這款人氣大作全新爽快的戰鬥魅力！另外隨著本作正式公開，目前遊戲事前登錄活動也正式在官網展開，有興趣的玩家們不妨現在就趕快先上官網申請預約吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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