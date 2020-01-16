乃木坂 欅坂 日向坂46 偶像強勢攻佔天橋　出席TGC靜岡場【多圖】

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1月11日位於日本靜岡ツインメッセ静岡北館大展示場的『SDGs推進 TGC しずおか 2020 by TOKYO GIRLS COLLECTION』在昨天圓滿結束，作為TOKYO GIRLS COLLECTION（下稱TGC）與地方政府合作的「TGC地方創生企劃」其中一環，至今到訪過福岡北九州、廣島縣、富山縣、熊本縣、靜岡縣舉辦地方性TGC活動，希望藉由TGC強大的文化號召力，帶動地方觀光及消費，而靜岡場今年是連續第二年舉辦，以「LETʼS TAKE ACTION」為主題的本活動包括乃木坂46、日向坂46、E-girls、新川優愛、中条あやみ等一線模特兒及藝人登場。

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而這次乃木坂46成員遠藤さくら、堀未央奈、松村沙友理；欅坂46成員小林由依、土生瑞穂、渡辺梨加、渡邉理佐都有作為模特兒出席，其中遠藤さくら、堀未央奈、小林由依、土生瑞穂帶來韓國服裝品牌「17kg」、松村沙友理帶來日本國內人氣動漫時尚品牌「R4G」的伸展台演出，而日向坂46則是以表演嘉賓及與即將開播的日劇『DASADA』特別合作舞台嘉賓出席。

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【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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