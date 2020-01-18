PS5新消息：2月推出終極主機連PSP遊戲都玩到？PS4周邊配件可再用

【PS5 / PlayStation 5傳聞】數PS5最吸引玩家入手因素，兼容前代遊戲必定是其中之一。近日新消息指出，PS5除了可兼容PS至PS4主機遊戲，竟然更可以兼容PSP遊戲和PS4周邊產品，名副其實是「終極PlayStation遊戲主機」。另據外媒透露，Sony可能於2月5日左右公布PS5更多信息，大家可以期待一下。

知名爆料者HipHopGamer早前透露，Sony正開發「重製開發引擎（Remastering Engine）」，可運行跨平台作品，兼容PS4、PS3、PS2、PS等遊戲，最高支援在4K解像度下遊玩。

（t3.com 圖片）

而SIE（Sony Interactive Entertainment，索尼互動娛樂）總裁Jim Ryan作出以下回應後，令傳聞可信性大大提高。

在從PS5遷移至PS4的過程中，我們對於大量的PS4的用戶是有義務。 SIE總裁Jim Ryan

雖然PS5兼容功能仍屬傳聞階段，但近日再有消息指出，PS5的兼容功能原來比想像中更強！

（網上圖片）

自稱「PS5 “secret” information Anonymous」的匿名者在外國論壇稱，PS5將兼容5個PlayStation平台遊戲，即PS1、PS2、PS3、PS4，以及手提遊戲機PSP，而在PS4上的遊戲進度、角色和備份資料，都可以轉移到PS5。

除了兼容遊戲，PS5還支援現有PS4配件，包括以下這些：

以上傳聞未經官方證實，不過外媒WCCFtech報道，Sony可能在2月5日左右正式公布PS5更多信息，屆時或許可探知一二。

若傳聞屬實，的確可以吸引玩家升級到PS5。而且如果PS5可以兼容以前所有遊戲，是否會改變遊戲廠商重製舊平台遊戲當新推出的風潮呢？

PS5傳聞整合 主機５大功能、售價 幾時推出‧？

雖然PS5仍未有正式推出日、價錢等官方消息，但其實萬眾期待的PS5近月已有不少情報流出，價錢及新功能都十分矚目，詳情可看以下圖片：（點小圖放大看）

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PS5五大硬體功能↓↓↓

另外，根據之前消息， PS5將會在2020年12月4日發售，定價499歐元（約4311港元）。