《Moving Out》Overcooked團隊4月新作玩搬屋　拆屋兼破壞友誼！

Team17 Digital、SMG Studio 與 Devm Games 共同合作開發，主打四人協力同樂，預定於 2020 年在 PS4／Xbox One／Nintendo Switch／PC Steam 等平台上推出的協力動作搬家模擬新作《Moving Out》，宣布將決定於 4 月 28 日起在海外正式推出。

本作為一款支援單人或一台主機最多四人協力同樂，並對應物理引擎演算的搬家模擬動作遊戲。玩家們在遊戲中必須要搬運特定的家具到運送卡車上堆積起來，並在限制時間內抵達目的地後再將這些家具搬進新家裡才行。

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而特別的是，由於本作對應物理引擎演算，因此在搬家過程中將會有各式各樣的狀況發生，例如傢俱沒有輕輕放置有可能會弄壞，在運送過程中也可能會遇到各種狀況使得玻璃因此被打破；甚至在搬運家具過馬路的過程中，還要小心來往車輛撞壞家具，也讓遊戲的挑戰與趣味大幅提升，帶給玩家們更多樣的遊戲樂趣挑戰！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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