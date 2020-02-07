《Death Stranding》山姆黏土人連高質BB　特別版咁多貨箱疊到傻

遊戲動漫
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日本模型製造公司Good Smile Company 推出來自於知名製作人小島秀夫在 2019 年推出的話題之作《死亡擱淺》（Death Stranding）主角「山姆·波特·布橋斯」（Sam Porter Bridges）黏土人Nendoroid，以普通版以及「傳說的送貨員 Ver.」開放線上預約，預計 8 月正式發售。

出自 Kojima Productions 製作的超人氣遊戲《死亡擱淺》，「山姆·波特·布橋斯」化身為全身可動的黏土人，在配件上呈現遊戲設定的細節裝備。BB 圓艙更採用特殊造形技法製作，一樣能看到圓艙內的「BB」。還附有拿著隱生蟲的手部零件，能賞玩他在路上吃蟲回血的樣貌。遊戲中偵測地形與 BT 時必備的歐卓德克掃描器也採可動設計。

▼▼▼點擊即睇Sam黏土人，數下特別版有幾多個箱（內有答案）▼▼▼

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在「傳說的送貨員 Ver.」當中，還多附了金色與銀色的貨箱（大、小）各四個、藏青色貨箱五個，能背在背上或裝於衣服上的固定處，也能裝上手把，讓山姆拿在手上。並附有放下頭髮的頭部零件、戴著兜帽的頭部零件等，可還原各種情境，讓傳說的送貨員重現玩家手上。

《死亡擱淺》山姆黏土人現已開放預購，預計2020年8月推出。「傳說的送貨員 Ver.」共計有 21 個可替換組裝的小貨箱，在黏土人商品當中也可以說是數一數二多的配件組合了，喜愛本作的玩家可以到 GSC 線上商店預購，將在 2020 年 8 月 出貨。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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