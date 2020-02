機動戰士Gundam Extreme VS. MAXI BOOST ON PS4 超卓渣古參戰！

《機動戰士高達 Gundam Extreme VS. MAXI BOOST ON》(機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON)PS4 高達 2 vs 2 對戰作品預定2020年內於PS4推出,Bandai Namco日前再推出新宣傳片,展示 超卓渣古(Amazing Zaku)參戰!