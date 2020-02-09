機動戰士Gundam Extreme VS. MAXI BOOST ON PS4 超卓渣古參戰！

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《機動戰士高達 Gundam Extreme VS. MAXI BOOST ON》（機動戦士ガンダム EXTREME VS. マキシブーストON）PS4 高達 2 vs 2 對戰作品預定2020年內於PS4推出，Bandai Namco日前再推出新宣傳片，展示 超卓渣古（Amazing Zaku）參戰！

相關報道：《機動戰士高達Extreme VS. MaxiBoost ON》終於登陸家用機PS4

原定於2020台北國際電玩展（TpGS）期間，Bandai Namco會在展期公開《機動戰士高達 Gundam Extreme VS. MAXI BOOST ON》中加入 超卓渣古（Amazing Zaku）決定，但受近期 武漢肺炎 / 新型冠狀病毒 疫情影響，TpGS延期舉行；官方改為透過網絡發放第二波宣傳影片，主角正是高機動型渣古Ⅱ、《GUNDAM BUILD FIGHTERS》中 私立聖鳳學園 結城達也「赤彗星」機體。

超卓高達【Gundam info 圖片】

超卓渣古成為首款MBON家用機版獨佔機體！【Youtube截圖】

官方透露 超卓渣古 參戰的相關數值，適合後方支援Amazing Zaku出戰COST 2000 、是擅長射擊的泛用機，備有長程步槍等裝備，被擊墜時會以驚異Boost復活，超卓渣古亦是官方公布第一款未曾於街機版登場的機體，但超卓渣古亦確定是「課金」機體，即要付費解鎖使用，日後Bandai Namco會公布其餘兩款家用版參戰機體。

官方公開超卓渣古外，日後將公布多兩款新機體 【Bandai Namco】

▼▼機動戰士高達 Extreme VS. MAXI BOOST ON 超卓渣古影片▼▼

遊戲以2016年街機版《機動戰士 Gundam Extreme VS. Maxi Boost ON》移植家用機，預計2020年內推出，將收錄來自36部高達作品中的183部機體，連NPC約300款機體登場。

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