【多圖】前NMB48上西惠《Cutie Honey Emotional》舞台劇戲服勁靚

由前NMB48成員上西恵主演舞台劇《Cutie Honey Emotional》在6日於池袋のサンシャイン劇場開幕，原作是為知名漫畫家永井豪代表作之一，曾在漫畫、動畫及改編為電影等平台上出現，包括佐藤江梨子及西内まりや也曾主演過同名電影。這次是由松多壱岱負責腳本及演出，改編為全新版本的舞台劇。

除了上西恵擔任主角甜心戰士外，還有でんぱ組.inc成員鹿目凛、與上西恵同樣是NMB48前成員的矢倉楓子、虹のコンキスタドール成員鶴見萌等都有參與演出。

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在初日開幕前主角群接受媒體採訪並舉行公開彩排，為了不破壞原作的世界觀，衣裝及色系都採用了較復古的鮮豔色系，舞台劇結束後也有舉行特別LIVE演出，包括反派豹爪組織歌曲「Desire」、「ジルとゾラ～お姉様に捧げる愛の賛歌～」、黑暗甜心歌曲「prologue」，舞台劇原創歌曲「Emotion」以及全員共同演唱的主題曲「キューティーハニー」，在盛大的演出下落幕。

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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